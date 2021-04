PlanÃ¨te OUI passe le cap des 100 000 clients

Planète OUI, qui fournit une énergie – électricité et gaz – 100% renouvelable depuis 2007, vient de passer le cap des 100.000 clients abonnés en France. Avec la concrétisation de projets d’envergure et de belles perspectives pour l’année, la PME – qui a été élue numéro 1 ex-aequo au dernier classement des fournisseurs « vraiment verts » par Greenpeace et meilleur fournisseur d’énergie verte dans le cadre du prix Selectra 2021 – s’affirme ainsi comme une puissance montante du marché des énergies renouvelables et un acteur engagé pour la transition énergétique.

Grâce à la multiplication des offres lancées en 2020 - BIOgaz, bois de chauffage ou encore offres locales –, Planète OUI a réussi à rallier de nouveaux clients. En choisissant Planète OUI, ces 100 000 consommateurs contribuent à faire évoluer le système énergétique français en favorisant au quotidien, via leur facture, la production d’une énergie renouvelable et française. La PME vise par ailleurs les 250 000 clients d’ici 2022.

Promouvoir l’énergie 100% verte

Forte de valeurs profondément tournées vers les sujets de RSE depuis sa création, Planète OUI a souhaité s’impliquer dans une démarche de labellisation, avec de fortes ambitions quant au futur de sa politique RSE pour les années à venir. C’est ainsi qu’en 2020, l’entreprise a obtenu le label 100% français POSITIVE WORKPLACE©, réaffirmant son engagement sur les sujets sociétaux, humains et environnementaux. Une reconnaissance qui donne de la visibilité à la société comme le seul acteur 100% renouvelable à couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur du marché, du producteur au consommateur. Cet engagement se poursuivra cette année par l’accroissement des volumes agrégés en interne, des investissements toujours plus forts dans des actifs de production renouvelables, des co-investissements auprès des clients B2B, producteurs et collectivités, le développement d’offres de fourniture d’électricité locale et l’accompagnement à l’autoconsommation pour les professionnels et les particuliers. Depuis mars, Planète OUI s’est également engagé en faveur de la mixité et devient partenaire de l’association Elles Bougent.

Changement d’échelle et de gouvernance

En forte croissance depuis deux ans, Planète OUI a vu ses effectifs multipliés par 5. Cet agrandissement des équipes a amené l’entreprise à déménager ses collaborateurs dans de nouveaux locaux à Lyon et à s’agrandir à Lille. En 2021, Planète OUI ambitionne en outre de recruter 50 nouveaux profils, pour toutes les fonctions (IT, service client, marketing, développement et innovation, trading, DAF…), avec un objectif affiché de 200 collaborateurs à fin 2021.

Pour encore mieux se structurer, Planète OUI avance dans sa démarche de transformation managériale en une organisation inspirée de l’holacratie, organique et horizontale. Amorcé fin 2020, ce modèle va être entériné par un manifeste dont l’écriture est en cours. De nombreux chantiers RH seront également poussés pendant les années à venir : un système de télétravail et d’aménagement des horaires à construire avec les salariés, une politique parentalité à développer, une offre de formation à structurer et à promouvoir… ainsi que le développement d’instances de gouvernance plus mixtes.