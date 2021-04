Financement de projets solaires et Ã©lectromobilitÃ© : le breton See You Sun lÃ¨ve 12 millions dâ€™euros

Le développeur breton See You Sun fait entrer la Banque des Territoires et le Fonds de Modernisation Écologique des Transports géré par Demeter à son capital afin de créer une structure de financement ad-hoc pour les projets futurs sur l’ensemble du territoire national. Cet apport de 12 millions d’euros permet la mise en place d’un programme d’investissement de 100 millions d’euros pour les cinq prochaines années.



See You Sun prévoit de valoriser des espaces déjà artificialisés, tels que les parkings à ciel ouvert, par leur solarisation massive grâce à l’installation d’ombrières équipées de panneaux photovoltaïques (une des missions principales du développeur breton). See You Sun souhaite également créer de véritables Hubs de recharge intelligents pour véhicules électriques en mutualisant les ouvrages, leurs raccordements, l’installation de bornes adossées et leur exploitation. La société a ainsi développé une trentaine de sociétés territoriales en partenariat avec les Sociétés d’Economie Mixte locales, facilitant ainsi le développement du service d’intérêt général qui s’inscrit dans le plan de relance de l’Etat. En trois ans, See You Sun a mis en exploitation une centaine de centrales solaires et électromobilité partout en France et plus d’un millier sont en cours de développement. Pour chaque mise en service, See You Sun aménage le site en infrastructures de recharge pour véhicules électriques intelligentes adaptées aux utilisateurs au rythme de leur besoin.

Acteur fort de la mobilité durable solaire

De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé et accompagné la Banque des Territoires et le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (Demeter) dans le cadre de l’audit du projet et de la négociation et mise en œuvre des opérations d’investissement. « See You Sun s’est développé en 2016 lorsque la mobilité durable en était à ses prémisses et seul EDF avait lancé un projet comparable. L’entreprise a structuré un modèle qui fonctionne, se déploie rapidement et a pu consolider autour d’elle des acteurs institutionnels comme la Banque des Territoires et des fonds dédiés à la mobilité durable comme Demeter », explique Sylvie Perrin, associée du cabinet De Gaulle Fleurance & Associés. « Nous sommes très fiers d’avoir participé à l’émergence de ce modèle et à sa construction au fil des cinq dernières années pour aboutir à un partenariat qui donnera à See You Sun la force de frappe nécessaire pour poursuivre son œuvre de transition énergétique. »