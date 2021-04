Technique Solaire met en service sa premiÃ¨re centrale PV issue dâ€™un PPA avec le Goa Institute of Management en Inde

Le 1er avril 2021, JLTM Energy India Pvt Ltd (JLTM), la filiale indienne du groupe Technique Solaire a mis en service une partie de sa centrale solaire photovoltaïque en toiture d’une puissance de 675 kWc, sur le campus du Goa Institute of Management (GIM) de Sanquelim à Poriem, Goa. Ce projet est l’un des premiers projets solaires dans le nord de Goa.

La centrale solaire mise en place sur le campus universitaire indien a été construite à l’issue de la signature d’un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) avec le GIM, le 23 octobre 2020, pour une période de 25 ans, à un prix de l’électricité sensiblement inférieur au tarif imposé par le gouvernement aux écoles de commerce privées. Le contrat exige que GIM achète toute l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques présents sur la toiture de son bâtiment. Cet accord permettra également au GIM d’injecter l’énergie excédentaire non utilisée dans le réseau.

Premier projet de toiture en Inde

Toute la construction ainsi que l’exploitation et la maintenance sont assurées par JLTM, qui garantit une production minimale. Le gouvernement de Goa et le Ministre de l’Energie ont soutenu le projet de manière très positive

en donnant rapidement leur accord, ce qui a permis une exécution rapide et harmonieuse du projet. La centrale solaire a été inaugurée le 3 avril dernier par le Ministre de l’Energie du gouvernement de Goa. “Nous sommes très heureux de mettre en service notre premier CPPA en Inde, qui se trouve être également notre premier projet de toiture en Inde. Bien que la préparation de ce projet ait pris beaucoup de temps, la phase d’exécution a été très rapide. En effet, nous avons relevé de nombreux challenges : maintenir l’esthétique du magnifique campus de GIM et construire sur des toitures distribuées sur plusieurs bâtiments. Nous remercions le Goa Institute of Management et le

Goa Electricity Department dont le soutien a été exemplaire. Ce projet réaffirme l’engagement de Technique Solaire dans le secteur solaire indien”, explique Manu Bishnoi, Directeur Inde de Technique Solaire.

L’Inde, un marché en devenir pour Technique Solaire

L’Inde a pour objectif une capacité de production d’énergie verte de 220 GW à fin 2022. Les initiatives du gouvernement pour favoriser le développement de l’énergie solaire sont nombreuses. Dans l’état de Goa, plus de 90 % des installations solaires en toiture s’inscrivent dans le cadre du dispositif de comptage net, qui permet au consommateur d’injecter le surplus d’électricité généré par la centrale solaire vers le réseau et d’obtenir un montant équivalent sur sa facture. Technique Solaire y poursuit sa croissance, avec d’autres annonces à venir très prochainement.