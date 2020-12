ARMOR solar power films investit dans un nouvel Ã©quipement industrie

Pour soutenir sa croissance, ARMOR solar power films (groupe ARMOR) investit dans un nouvel équipement industriel photovoltaïque qui sera installé sur son site de la Chevrolière, près de Nantes. Cela s’inscrit dans une dynamique de croissance et dans une volonté de développement et d’ouverture à de nouveaux marchés. Une partie de l’équipement sera financé par le Fonds de Soutien à l’Investissement Industriel, à hauteur de 800 k€.

ARMOR solar power films investit dans un nouvel équipement industriel photovoltaïque qui sera opérationnel en 2022 sur son site de la Chevrolière, près de Nantes. « Ce projet est une étape importante permettant de consolider notre leadership européen dans cette technologie photovoltaïque innovante, encouragés par des perspectives de développement du marché du solaire prometteuses, de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros dans les prochaines années » déclare Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR. Le projet s’inscrit dans une stratégie d’investissement en continu de la part de l’industriel. Depuis le lancement de son activité photovoltaïque en 2008, le groupe ARMOR a injecté pas moins de 100 M€ de ses fonds propres, un investissement qui se maintient et représente pour la seule année 2020 plusieurs millions d’euros. R&D, démonstrateurs pilotes, recrutements, acquisition de l’allemand Opvius, sont quelques exemples des grands chantiers des derniers mois au service du déploiement de la technologie solaire.

Un processus de production amélioré

Avec l’acquisition d’un équipement laser qui s’intègrera à la ligne industrielle existante, le processus de production de modules photovoltaïques organiques (OPV) à Nantes atteindra un niveau de performance inégalé. ARMOR solar power films dispose déjà d’un équipement similaire sur son site allemand de Kitzingen, qu’il maîtrise parfaitement et qui lui confère un savoir-faire unique de production de modules au design sur-mesure, dits « free-form ». C’est l’atout incontestable du film photovoltaïque organique ASCA® qui s’adapte ainsi à n’importe quel type de forme ou de matériau permettant de solariser des surfaces jusque-là inexploitées. La machine laser interviendra en bout de chaîne afin de structurer les films OPV après l’enduction en pleine laize pour réaliser des modules sur-mesure. « Cet investissement industriel conséquent aura le double bénéfice d’augmenter les performances de notre film OPV ASCA® et de réduire nos coûts de production. Toujours plus proche des besoins de nos clients, nous pourrons répondre à des projets de plus grande envergure et proposer des applications inédites et des solutions énergétiques solaires en parfaite adéquation avec le cahier des charges de nos partenaires » commente Moïra Asses, Directrice Marketing et Business Developement.

Un projet soutenu par le Fonds de Soutien à l’Investissement Industriel

ARMOR solar power films est lauréat du Fonds de Soutien à l’Investissement Industriel. Mis en place par le Gouvernement français en partenariat avec les Conseils Régionaux, ce dispositif d’aide a pour objectif de soutenir le secteur industriel et s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance de l’État et des politiques régionales de réindustrialisation. A ce titre, l’industriel recevra une dotation de 800 k€ entre 2021 et 2022, qui financera pour partie l’équipement. Lors de l’annonce le 13 novembre dernier des 25 premiers lauréats du fonds – dont ARMOR solar power films – Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie a déclaré : « Il n’y a pas de grande économie sans industrie. Ce fonds de soutien et d’accélération des investissements industriels dans les territoires permet, concrètement et dès aujourd’hui, de relocaliser dans nos régions des activités stratégiques et créatrices d’emploi ». Pour Hubert de Boisredon : « L’attribution de cette dotation montre le soutien de l’État français aux projets de transition énergétique stratégiques comme le nôtre. Cela nous conforte dans la pertinence de notre modèle et nous encourage à continuer à investir et à innover au service des enjeux de société ».