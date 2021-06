PlanÃ¨te Oui lance sa nouvelle offre pour valoriser le surplus des auto-consommateurs : la Cagnotte Solaire & Solidaire

Valoriser sa production d’électricité verte est un enjeu majeur pour le consommateur qui produit sa propre électricité grâce au photovoltaïque. Fort de ce constat, Planète OUI, qui ne proposait jusqu’ici qu’une offre de rachat du surplus classique, lance une nouvelle offre, la « Cagnotte Solaire & Solidaire», qui permet à ses clients de valoriser leur excédent de production photovoltaïque. Cette offre a pour ambition de leur donner plus de visibilité et de maîtrise sur l’électricité verte qu’ils produisent et consomment.

Lorsque le temps est clément, il est quasi impossible de consommer en temps réel 100% de sa production. L’électricité ne se stockant pas, le consommateur n’a alors que peu d’alternative pour rentabiliser son investissement : le stockage par batterie (technologie coûteuse), le stockage virtuel (limité), ou l’obligation d’achat d’EDF, qui demande un engagement sur 20 ans à tarif fixe. Avec « Cagnotte Solaire & Solidaire », Planète OUI offre une solution nouvelle. Concrètement, le surplus de consommation est injecté dans le réseau et profite aux autres consommateurs. Cet excédent est comptabilisé par le compteur électrique Linky, puis transmis à Planète OUI qui le restitue sous forme de point à son client. Cette offre sans engagement, sans limite d’énergie et sans équipement supplémentaire est accessible aux clients de Planète OUI pour 3€ par mois, pour couvrir les frais liés à la valorisation du surplus. C’est ensuite l’auto-consommateur qui décide comment valoriser son excédent de production : en réduisant ses factures d’énergie Planète OUI, en versant un don à l’une des associations partenaires ou en offrant ses points Cagnotte à ses filleul(e)s, qui pourront à leur tour en faire ce qu’ils veulent. Cette nouvelle offre permet au fournisseur de poursuivre son engagement en faveur d’une transition énergétique qui soit à la fois écologique et solidaire.