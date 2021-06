Les modules photovoltaÃ¯ques BISOL Spectrum passent Ã  lâ€™orange et se parent de blanc

BISOL Group met de la couleur sur les toitures. Cette fois, le groupe slovène a ajouté deux nouvelles couleurs à la large palette existante du BISOL Spectrum. Les modules photovoltaïques BISOL Spectrum en verre coloré sont désormais disponibles en deux nouvelles couleurs: Terracotta ORANGE et Alabaster WHITE. Ils ont été conçus non seulement pour se conformer, mais aussi pour affiner les traits architecturaux des bâtiments et des toits de différents types et styles. Le ORANGE glass correspond aux nuances des bâtiments néerlandais et des toits de briques du monde entier et maintient la reconnaissance des couleurs de l’environnement. Un look unique permet un mélange discret avec le paysage, préservant ainsi la beauté intemporelle de divers décors naturels.

D’autre part, le WHITE glass trouvera sa place sur les toitures des maisons des villages « blancs » d’Andalousie, de Grèce est une excellente solution pour se fondre harmonieusement avec de bâtiments de grandes surfaces et maintenir leur caractère historique. La polyvalence de la couleur blanche n’est pas le seul avantage, mais elle gardera les bâtiments plus frais et contribuera également à la manifestation des caractéristiques de conception modernes du bâtiment. Alors certes, les rendements des modules sont moindres. Avec un module classique BISOL de 330 Wc, le rendement module s’élève à 19.8%. En intégrant le verre coloré on descend à 17.40 % en verre Deep red glass 290 Wc et 11.40 % en verre white glass en 190 Wc. Mais n’est-il pas temps d’arrêter de compromettre l’esthétique pour l’efficacité lors de l’exploitation de la puissance infinie du soleil ?