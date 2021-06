Lâ€™hydrogÃ¨ne vert du projet pilote hollandais SinneWetterstof sera issu de lâ€™Ã©nergie solaire

Lancé en automne 2020, le projet pilote SinneWetterstof, aux Pays-Bas, explore le potentiel de l’hydrogène vert. Il vise à stocker l’énergie solaire d’une centrale photovoltaïque de 50 MWc, convertie en hydrogène vert à l’aide d’un électrolyseur. Une expérience prometteuse pour le couple hydrogène vert/solaire alors qu’une filière industrielle européenne est en train de se structure !

BayWa r.e. et Alliander, principal énergéticien des Pays-Bas, ont finalisé leurs accords de coopération et débuté les préparatifs pour la construction et la mise en service du système de production d’hydrogène. La construction devrait être finalisée d’ici fin août, pour une mise en service fin 2021.

L’hydrogène distribué par Orangegas

L’atout de l’hydrogène vert ne se limite pas à sa fonction de stockage, il apporte aussi des bénéfices en matière de durabilité au secteur des transports. Un accord a été signé avec Orangegas, un fournisseur néerlandais de carburants verts, pour le rachat de l’hydrogène vert issu du projet SinneWetterstof. Orangegas distribuera l’hydrogène à de nombreuses stations-service réparties sur tout le territoire néerlandais.

Adapter l’hydrogène au profil de production du photovoltaïque

Ce projet, l’un des premiers en son genre, testera également dans quelle mesure un électrolyseur à hydrogène peut suivre le rythme de production d’une centrale solaire PV, et comment sa charge flexible peut résoudre des problèmes d’engorgement du réseau.

Pour Willem de Vries, chef de projet chez GroenLeven (filiale de BayWa r.e.) : « Le projet nous apporte des enseignements précieux sur l’utilisation de l’hydrogène vert en tant qu’énergie renouvelable stockable. Cela nous permet d’analyser la manière dont l’électrolyseur peut s’adapter à la production d’énergie de la centrale solaire PV, qui fluctue en permanence. Nous avons hâte d’en apprendre plus sur les capacités d’une telle installation. »

Alléger les réseaux électriques

Pour Manfred Groh, directeur de la stratégie du groupe et de la politique énergétique et de

développement durable de BayWa r.e. : « Le déploiement intelligent d’électrolyseurs peut permettre de réduire la nécessité d’investir dans de nouvelles connexions et extensions de réseaux. En plus, cela facilitera la création de centrales axées sur les énergies renouvelables en Europe. Les économies d’échelle en matière de production d’énergie solaire et éolienne sont cruciales pour réduire les coûts d’approvisionnement liés à l’électrolyse. C’est le moment ou jamais d’investir et d’encourager le développement de technologies vertes capables de nous assurer un avenir durable.»

Hydrogène et décarbonisation

BayWa r.e. participe à plusieurs initiatives visant à promouvoir le rôle important de l’hydrogène renouvelable dans l’atteinte des objectifs de décarbonisation. BayWa r.e. a rejoint plusieurs autres entreprises au sein de la Renewable Hydrogen Coalition (Coalition pour l’hydrogène renouvelable), un réseau d’excellence interdisciplinaire composé de start-ups, d’investisseurs, d’entrepreneurs, de sociétés innovantes et d’acheteurs industriels, tous engagés à faire de l’Europe un leader mondial des solutions d’hydrogène renouvelable.

Par ailleurs, BayWa r.e. soutient également l’initiative Hydrogenizing Barcelona. Lancé en

2020, ce projet réunit un consortium international de plus de 20 entreprises, instituts de recherche et entités publiques, dont l’ambition est de mettre en œuvre une économie axée sur l’hydrogène vert dans la zone métropolitaine de la ville espagnole.