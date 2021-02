PlanÃ¨te OUI intÃ¨gre le consortium du projet ISLANDER : la possibilitÃ© dâ€™une Ã®le neutre en carbone

Planète OUI, fournisseur d’électricité verte et de biogaz pour les particuliers, entreprises et collectivités depuis 2007, a été choisi pour participer au projet de recherche ISLANDER. Plus que jamais engagé dans la transition énergétique et écologique, la PME française y mettra ses compétences et son expérience au service de la décarbonation et de la transition énergétique.

L’audacieux projet ISLANDER a débuté en octobre 2020 : son ambition est de rendre l’île de Borkum autonome en énergie et de lui faire atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030. Ce projet de recherche, auquel participe Planète OUI au sein d’un consortium de 11 partenaires issus de 7 pays, a été sélectionné par la Commission Européenne et est financé par son programme Horizon 2020 : un projet sur 4 ans, d’un budget total de 8,2M€.

Des moyens de production d’énergie renouvelables

Planète OUI a été choisi pour intégrer le projet, pour ses compétences sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie, et en particulier son savoir-faire sur les modèles de prévision. Au sein du consortium, Planète OUI aura la charge, avec l’aide d’AYESA (Espagne) et du KU-Leuven (Belgique), d’un « lot de travail » technique intitulé « Improved multi-scale forecasting ». Ce « work-package »aura pour mission de produire :

Des prévisions de production d’énergie renouvelable à l’échelle d’une installation ou du territoire (l’île de Borkum) ;

Des prévisions de consommation d’énergie, à l’échelle d’un foyer ou du territoire ;

Des prévisions de prix ;

Une amélioration des prévisions météorologiques disponibles.

Les résultats de ce travail seront indispensables au système global de gestion des flux et de stockage d’énergie sur l’île. Pour ce faire, le consortium d’ISLANDER utilisera des moyens de production d’énergie renouvelables – éolien offshore et photovoltaïque pour l’électricité, énergie thermique des mers pour le chauffage et la climatisation – s’appuiera sur des moyens de stockage à différentes échelles (supercondensateurs, batteries chimiques et hydrogène), mais aussi des véhicules électriques et un réseau de bornes de charge et d’éclairage public. L’objectif à long terme est de répliquer ce modèle sur d’autres îles. En intégrant ISLANDER, Planète OUI met ses compétences au service d’un projet qui participe concrètement à la transition énergétique et écologique.

Un projet en faveur d’une décarbonation énergétique complète

D’une superficie de 31km², l’île de Borkum est située à 30km du continent, en mer du Nord sur la côte allemande. Elle compte 5 500 résidents permanents (25 000 en saison estivale). Avec des installations éoliennes et photovoltaïque, les autorités insulaires sont très pro-actives sur les questions environnementales et énergétiques. Les objectifs du programme ISLANDER sont multiples :

Contribuer à atteindre un mix énergétique 100% renouvelable pour toute la consommation d’électricité et de chauffage (et les transports publics), ouvrant la voie à une décarbonation complète de l’île de Borkum d’ici 2030 ;

Proposer des approches innovantes pour le stockage d’énergie à différentes échelles temporelles ;

Rendre les réseaux d’énergie (électrique et chaleur) intégrés, connectés et intelligents («smart grids»), reposant sur la flexibilité issue d’une production décentralisée, d’un équilibrage local entre l’offre et la demande, et du stockage de l’énergie ;

Concevoir des modèles de prévisions de consommation et production performants, à différentes échelles.

« Nous sommes très fiers de participer à ce projet. ISLANDER constitue une magnifique opportunité de mettre en œuvre et en valeur nos compétences sur un projet qui participe très concrètement à la transition énergétique et écologique. C’est aussi une occasion d’accroître notre crédibilité et notre notoriété en matière de R&D et d’innovation, et d’élargir nos collaborations avec des entreprises et instituts de recherche internationaux de renom » explique Albert Codinach, CEO de Planète OUI.