MyLight Systems lance deux nouveaux panneaux PV premiums : bi-verre bifaciale et full black de 330Wc Ã  375Wc

MyLight Systems, le spécialiste de l’autoconsommation solaire intelligente, pionnier sur son marché, lance deux nouvelles gammes de panneaux solaires premiums. Fabriqués dans les meilleures usines, et destinés au marché européen, ils bénéficient des dernières innovations techniques. Des panneaux solaires respectant les plus hauts standards de qualité !

Les panneaux solaires MyLight Systems bénéficient à chaque étape de leur fabrication d’un savoir-faire expert qui allie innovation et exigence de qualité prémium. Les usines, 100 % automatisées, respectent les plus hauts standards de qualités (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Les panneaux subissent une série de tests sur les lignes de fabrication et jusqu’à leur arrivée en France, à Lyon (69). Les modules MyLight sont pensés pour s’adapter parfaitement à leurs marchés : cadre noir, puissances adaptées …

« Fidèle à notre cahier des charges »

Les panneaux solaires MyLight Systems sont certifiés par TÜV, l’organisme de contrôle allemand, reconnu dans le monde entier pour ses services de certification, symbole de qualité et de sécurité. « Nous sélectionnons des usines 100 % automatisées et maîtrisant l’encapsulation de modules bi-verres. Tous nos panneaux répondent à notre cahier des charges avec une exigence particulière de fiabilité et qualité MyLight Systems ! », explique Ondine Suavet, Directrice générale et co-fondatrice de MyLight Systems.

La technologie ½ cellule : un meilleur rendement et des dimensions optimisées

Toutes les gammes de panneaux solaires MyLight Systems bénéficient de la technologie ½ cellules qui consiste à diviser des cellules entières en deux parts égales. Cette technologie permet de réduire le courant de chaque cellule solaire et les pertes par résistance, ce qui s’accompagne d’une chute de température donc d’une augmentation de puissance. La technologie bi-verre, quant à elle, consiste à encapsuler les cellules photovoltaïques entre deux couches de verre d’épaisseur identique, garantissant ainsi une résistance et robustesse. Le panneau est résistant aux conditions extrêmes et le risque de microfissure est réduit.

La gamme Quartz : des panneaux bi-verres bifaciaux 330Wc et 370WC

La technologie de pointe bifaciale permet de produire de l’électricité sur les deux faces du module et de gagner jusqu’à 30 % d’énergie en plus, grâce à l’énergie générée depuis la face avant et celle réfléchie depuis la face arrière du module. Même installés au-dessus d’une surface noire telle que l’asphalte ou des tuiles, ces panneaux assurent jusqu’à 7% de performance en plus.

La gamme Black Crystal : des panneaux full black 330Wc et 375WC

MyLight Systems lance ses panneaux Full Black, l’esthétisme de l’effet black absolu. Les modules full-black apportent une finition soignée à l’installation solaire tout en maximisant le rendement : plus le panneau est noir, plus il absorbe de luminosité alors qu’une surface claire la renverrait dans l’atmosphère. Les panneaux solaires MyLight Systems sont disponibles dès mars prochain, en précommandes, auprès de tous les distributeurs spécialisés partenaires.

Encadrés

Zoom sur la technologie Busbar Curved

Encore plus de puissance avec Busbar Curved, l’innovation technique ! MyLight Systems va encore plus loin pour garantir une puissance maximale à ses panneaux solaires. La technologie Busbar* Curved est désormais disponible sur les panneaux haute puissance. La forme ronde des Busbars permet de réfléchir davantage la lumière sur les cellules. Avec cette technologie, c’est entre 5 et 45 % de puissance supplémentaire ! *Les Busbars sont des « autoroutes » en métal pour les électrons qui parcourent les cellules.

Des garanties supplémentaires

Bien que les modules MyLight disposent d’une garantie produit et performance jusqu’à 30 ans, ils bénéficient d’une réassurance LLOYD’S, une assurance britannique depuis 1688.