Plan europÃ©en pour l’Ã©lectrification : Bruxelles rÃ©pondra-t-elle au dÃ©fi des rÃ©seaux Ã©lectriques ?

AprÃ¨s la publication du plan franÃ§ais d’Ã©lectrification en mai dernier, la Commission europÃ©enne dÃ©voilera le 15 juillet son trÃ¨s attendu Electrification Action Plan (EAP). Son ambition est claire : accÃ©lÃ©rer l’Ã©lectrification des transports, de l’industrie et des bÃ¢timents afin de rÃ©duire la dÃ©pendance de l’Union europÃ©enne aux Ã©nergies fossiles.

Au-delÃ des objectifs affichÃ©s par lâ€™UE en matiÃ¨re dâ€™Ã©lectrification, une question dÃ©terminera la rÃ©ussite de cette stratÃ©gie : comment accompagner une forte hausse de la consommation d’Ã©lectricitÃ© sans faire exploser les besoins d’investissement dans les rÃ©seaux, les coÃ»ts pour les consommateurs ou les contraintes pesant sur le systÃ¨me Ã©lectrique ?

Le dÃ©fi est considÃ©rable. En France, le seul dÃ©ploiement des pompes Ã chaleur pourrait accroÃ®tre les pointes de consommation de prÃ¨s de 10 % d’ici 2030, soit 1 Ã 2 GW de puissance supplÃ©mentaire par million d’Ã©quipements installÃ©s. Ã€ l’Ã©chelle europÃ©enne, l’Ã©lectrification des usages, le dÃ©veloppement des datacenters et l’essor des vÃ©hicules Ã©lectriques accentueront encore cette pression sur les rÃ©seaux. Dans plusieurs communications rÃ©centes, la Commission europÃ©enne souligne que la flexibilitÃ© de la demande constitue l’un des principaux leviers pour accompagner cette transformation, tout en constatant que de nombreux Ã‰tats membres accusent encore un retard dans l’ouverture de leurs marchÃ©s Ã©lectriques aux acteurs de la flexibilitÃ©. Parmi les questions qu’elle soulÃ¨ve :

Le plan europÃ©en corrigera-t-il les limites dÃ©jÃ identifiÃ©es dans les premiÃ¨res stratÃ©gies nationales, notamment en France ?

Les investissements dans les rÃ©seaux seront-ils suffisants ou la flexibilitÃ© de la demande devra-t-elle devenir un pilier de l’Ã©lectrification ?

Comment financer durablement la transition vers les pompes Ã chaleur, les vÃ©hicules Ã©lectriques et l’Ã©lectrification industrielle ?

Le prix actuel de l’Ã©lectricitÃ© constitue-t-il encore un frein Ã l’Ã©lectrification des usages ?

Quelles consÃ©quences concrÃ¨tes pour les consommateurs et les entreprises si les rÃ©seaux et les mÃ©canismes de flexibilitÃ© ne progressent pas au mÃªme rythme que l’Ã©lectrification ?

Les entreprises europÃ©ennes considÃ¨rent de plus en plus l’Ã©lectrification comme un facteur essentiel de compÃ©titivitÃ©, de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et de rÃ©silience Ã©conomique Ã long terme, mais elles dÃ©plorent la lenteur des Ã©volutions des infrastructures et des politiques publiques. Dans les pays europÃ©ens interrogÃ©s, une trÃ¨s large majoritÃ© prÃ©voit d’Ã©lectrifier ses activitÃ©s d’ici 2035, voire avant (90 % au Royaume-Uni, 87 % en France, 81 % en Allemagne et 83 % en Pologne). Par ailleurs, 93 % des entreprises britanniques et 90 % des entreprises franÃ§aises estiment que l’Ã©lectrification amÃ©liorerait leur sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique. Dans le mÃªme temps, 78 % des entreprises allemandes, 75 % en France et 74 % en Pologne jugent que les gouvernements tardent Ã agir en matiÃ¨re d’Ã©lectrification. Le soutien aux investissements dans les rÃ©seaux Ã©lectriques est massif : 90 % au Royaume-Uni, 88 % en France, 88 % en Pologne et 87 % en Allemagne. Au Royaume-Uni, 60 % des entreprises envisageraient de dÃ©localiser leurs activitÃ©s si leur gouvernement ne leur apportait pas un soutien suffisant pour l’Ã©lectrification.

Â

Chiffres clÃ©s