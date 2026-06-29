Amarenco lance la construction du projet de stockage dâ€™Ã©nergie Osmo dans le bassin de Lacq

AprÃ¨s Claudia en 2024, Amarenco franchit une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement des infrastructures de stockage dâ€™Ã©nergie en France avec le lancement de la construction dâ€™Osmo, un systÃ¨me de stockage par batteriesÂ Lithium-Ion (BESS) de 100 MW et dâ€™une capacitÃ© de 2 heures, situÃ© entre Os-Marsillon et Mourenx (64), au cÅ“ur du bassin industriel de Lacq (Nouvelle-Aquitaine).

La transition Ã©nergÃ©tique ne consiste pas uniquement Ã produire davantage dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable. Elle nÃ©cessite Ã©galement des solutions de flexibilitÃ© capables dâ€™assurer en permanence la stabilitÃ©, la sÃ©curitÃ© et la rÃ©silience du systÃ¨me Ã©lectrique. Avec Osmo, Amarenco confirme sa capacitÃ© Ã anticiper les besoins futurs du rÃ©seau en investissant depuis plus de cinq ans dans des infrastructures stratÃ©giques de stockage dâ€™Ã©nergie. Ce nouvel actif viendra renforcer les capacitÃ©s du systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais tout en facilitant lâ€™intÃ©gration croissante des Ã©nergies renouvelables.

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Un actif stratÃ©gique au service du rÃ©seau Ã©lectrique

Dâ€™une puissance de 100 MW (capacitÃ© 2H), Osmo apportera Ã RTE plusieurs services essentiels au bon fonctionnement du rÃ©seau :

â€¢ participation au mÃ©canisme de capacitÃ© afin de rÃ©pondre aux pics de consommation, notamment durant les pÃ©riodes hivernales ;

â€¢ fourniture de services systÃ¨me, notamment les rÃ©serves primaire et secondaire, contribuant au maintien de la stabilitÃ© du rÃ©seau ;

â€¢ contribution Ã la stabilitÃ© des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© sur les marchÃ©s en limitant les Ã©pisodes de prix nÃ©gatifs et en amÃ©liorant la flexibilitÃ© globale du systÃ¨me.

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Une implantation industrielle responsable

Le choix de la technologie Lithium-Ion de type LFP (Lithium Fer Phosphate) sâ€™est imposÃ© pour sa performance, sa rÃ©activitÃ© et son efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Lâ€™implantation du projet au sein du bassin industriel de Lacq permet de sâ€™appuyer sur des infrastructures existantes ainsi que sur un raccordement optimisÃ© au rÃ©seau Ã©lectrique. Le projet est par ailleurs dÃ©veloppÃ© sur une friche industrielle, contribuant Ã limiter son empreinte environnementale et Ã valoriser un foncier dÃ©jÃ artificialisÃ©.

Lâ€™ambition de construire une filiÃ¨re franÃ§aise du stockage

AprÃ¨s la mise en service de Claudia, Osmo illustre lâ€™ambition dâ€™Amarenco de participer activement Ã lâ€™Ã©mergence dâ€™une filiÃ¨re franÃ§aise du stockage dâ€™Ã©nergie robuste et compÃ©titive, crÃ©atrice de valeur, dâ€™emplois qualifiÃ©s et de rÃ©silience pour le systÃ¨me Ã©lectrique national. Le projet repose sur un Ã©cosystÃ¨me solide de partenaires industriels, financiers et territoriaux qui ont contribuÃ© Ã sa structuration et Ã son lancement. Â« Le stockage est dÃ©sormais lâ€™un des piliers de la transition Ã©nergÃ©tique. Avec Osmo, Amarenco confirme son ambition de jouer un rÃ´le de premier plan dans le dÃ©ploiement de ces infrastructures stratÃ©giques, indispensables Ã lâ€™Ã©quilibre du rÃ©seau et Ã lâ€™intÃ©gration massive des Ã©nergies renouvelables. Ce nouveau projet tÃ©moigne de notre capacitÃ© Ã anticiper les Ã©volutions du systÃ¨me Ã©lectrique et Ã transformer cette vision en rÃ©alisations concrÃ¨tes grÃ¢ce Ã des partenariats solides. Pionnier du stockage en France, nous avons un plan long terme ambitieux et Osmo nous permet d’accÃ©lÃ©rer et poursuivre notre contribution Ã la flexibilitÃ© et la rÃ©silience de notre systÃ¨me Ã©lectrique. Nous construisons aujourdâ€™hui les solutions qui permettront au systÃ¨me Ã©nergÃ©tique de demain dâ€™Ãªtre plus flexible, plus rÃ©silient et plus compÃ©titif Â» confie FrÃ©dÃ©ric Maenhaut, Directeur GÃ©nÃ©ral, AMARENCO.

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Un financement clÃ© pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement

Amarenco a finalisÃ© le financement de ce projet avec la SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale. Le dÃ©veloppeur est dÃ©sormais pleinement concentrÃ© sur le lancement de la construction du projet. Avec ce closing, le groupe confirme ainsi la phase dâ€™accÃ©lÃ©ration sur son portefeuille de projets stockage en France et dans plusieurs pays dâ€™Europe. Â« Le marchÃ© du stockage dâ€™Ã©nergie, indispensable Ã un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique flexible et rÃ©silient, connaÃ®t aujourdâ€™hui une accÃ©lÃ©ration significative portÃ©e par les besoins croissants du rÃ©seau Ã©nergÃ©tique. Pionnier du financement du stockage sur batteries en France, SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale est fier dâ€™accompagner Ã nouveau Amarenco dans un projet emblÃ©matique qui reflÃ¨te la maturitÃ© et le potentiel de cette filiÃ¨re en France Â» assure Nicolas Lorinet, Responsable du marchÃ© des Ã©nergies renouvelables en France Ã la SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale.