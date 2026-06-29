EVER Monaco 2026 se tiendra Ã  la mi-octobre

EVER Monaco, Ã©vÃ©nement pionnier dÃ©diÃ© Ã la dÃ©carbonation, la mobilitÃ© durable et les Ã©nergies renouvelables se tiendra les 14 et 15 octobre 2026 dans lâ€™Ã©crin prestigieux du One Monte-Carlo, au cÅ“ur de la PrincipautÃ©. Un concours de start-ups fort dâ€™une dotation de 20 000 â‚¬, une exposition et des confÃ©rences rythmeront les deux journÃ©es.

Depuis 2006 EVER Monaco sâ€™affirme comme une plateforme dÃ©diÃ©e aux innovations en matiÃ¨re de dÃ©carbonation, dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, dâ€™Ã©nergies renouvelables et de mobilitÃ© durable.Â La manifestation rÃ©unit chaque annÃ©e experts, industriels, chercheurs, institutions et entrepreneurs, avec le prÃ©cieux soutien de ses sponsors et partenaires. En 2026, EVER Monaco poursuit sa mission aprÃ¨s avoir suivi lâ€™Ã©mergence des premiÃ¨res gÃ©nÃ©rations de vÃ©hicules Ã©lectriques, lâ€™essor des infrastructures de recharge, le dÃ©veloppement de nouvelles solutions de stockage dâ€™Ã©nergie ou encore lâ€™intÃ©gration croissante des Ã©nergies renouvelables dans les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques. Les domaines tels que le nautisme, lâ€™aviation et la construction durables font Ã©galement partie des thÃ¨mes abordÃ©s Ã EVER Monaco.

Temps fort de lâ€™Ã©vÃ¨nement : le concours de start-ups pour rÃ©vÃ©ler les innovations de demain !

LancÃ© afin de soutenir lâ€™innovation et lâ€™entrepreneuriat, ce concours offre Ã de jeunes entreprises lâ€™opportunitÃ© de prÃ©senter leurs solutions devant un jury dâ€™experts. Les start-ups sÃ©lectionnÃ©es bÃ©nÃ©ficieront dâ€™une visibilitÃ© unique auprÃ¨s de lâ€™Ã©cosystÃ¨me de la transition Ã©nergÃ©tique, avec Ã la clÃ© une opportunitÃ© de dÃ©veloppement et de partenariats. Une dotation de prÃ¨s de 20 000 â‚¬ sera rÃ©partie entre les laurÃ©ats, avec un prix de 8 000 â‚¬ pour la start-up gagnante ainsi que des conseils et un accompagnement, afin de soutenir et valoriser les projets les plus prometteurs. Lors de lâ€™Ã©dition prÃ©cÃ©dente, ce concours a dÃ©jÃ permis de mettre en lumiÃ¨re plusieurs projets phare dans des domaines tels que le stockage dâ€™Ã©nergie, les technologies de recharge, lâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique ou encore les solutions de mobilitÃ© bas carbone.