Plan d’Ã©lectrification, rapport LÃ©vy-Tuot, arrÃªtÃ© S21 : la convergence rÃ©glementaire Â« game changer Â» pour l’autoconsommation

En quelques jours, trois signaux politiques majeurs ont convergÃ© : le plan d’Ã©lectrification des usages de SÃ©bastien Lecornu, le rapport LÃ©vy-Tuot auquel mylight150 a contribuÃ© via LUCIOLE et le SER, et l’arrÃªtÃ© finalisant le cadre tarifaire du surplus solaire. Pour les acteurs de l’autoconsommation, c’est un changement de paradigme. Le modÃ¨le Ã©conomique de la maison productrice d’Ã©nergie vient d’Ãªtre consacrÃ© par la puissance publique.

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Les 21 millions de mÃ©nages en maison individuelle reprÃ©sentent 20 % de la consommation d’Ã©nergie finale du pays. 95 % d’entre eux possÃ¨dent au moins une voiture. Leur consommation se concentre sur trois usages -eau chaude, chauffage, mobilitÃ© -et 80 % d’entre elle est pilotable automatiquement. C’est prÃ©cisÃ©ment sur ce gisement de flexibilitÃ© que convergent les trois signaux rÃ©glementaires de la semaine.

Un basculement du modÃ¨le de valorisation

L’arrÃªtÃ© S21, prÃ©sentÃ© cette semaine en CSE, entÃ©rine un tarif de rachat du surplus Ã 1,1 ct/kWh. Ce niveau ne rÃ©munÃ¨re plus la production injectÃ©e : il consacre dÃ©finitivement l’autoconsommation comme modÃ¨le dominant. La valeur n’est plus dans ce qu’on revend au rÃ©seau -elle est dans ce qu’on consomme au bon moment. C’est exactement la logique que le rapport LÃ©vy-Tuot -auquel mylight150 a contribuÃ© via LUCIOLE et en tant que responsable du GT Autoconsommation au SER -traduit en recommandations fiscales : TVA Ã 5,5 % sur les batteries rÃ©sidentielles, prÃªt Ã taux zÃ©ro pour les installations combinant solaire et stockage. Des outils qui solvabilisent prÃ©cisÃ©ment les Ã©quipements qui maximisent l’autoconsommation.

Le pilotage intelligent, maillon manquant de l’Ã©lectrification massive

Le plan Lecornu cible le remplacement du parc : un million de pompes Ã chaleur par an, deux voitures neuves sur trois Ã©lectriques d’ici 2030. Mais l’Ã©lectrification des usages ne produit son plein effet que si la consommation est synchronisÃ©e avec la production -solaire en milieu de journÃ©e, heures creuses structurelles liÃ©es au dÃ©veloppement des renouvelables en Europe. Une pompe Ã chaleur pilotÃ©e intelligemment -qui chauffe davantage quand l’Ã©lectricitÃ© est abondante et peu chÃ¨re, et rÃ©duit sa consommation aux heures de pointe -permet une baisse de 30 % de la facture de chauffage. Un vÃ©hicule Ã©lectrique rechargÃ© sur production solaire fait le plein Ã coÃ»t nul. Mieux : certains dispositifs de pilotage permettent de participer Ã l’Ã©quilibre du rÃ©seau et de gÃ©nÃ©rer des revenus de flexibilitÃ© complÃ©mentaires.

Â« Combien Ã§a coÃ»te de ne pas passer Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© ?Â Â»

Pour les mÃ©nages dÃ©jÃ Ã©quipÃ©s, la rÃ©alitÃ© est documentÃ©e : 350 â‚¬ Ã©conomisÃ©s en 8 mois pour un foyer combinant VE et PAC pilotÃ©s, des revenus de flexibilitÃ© automatiques mensuels pour les installations en autoconsommation. Â« On parle beaucoup du coÃ»t de la transition Ã©nergÃ©tique. Mais pour les mÃ©nages qui ont Ã©lectrifiÃ© leurs usages et appris Ã consommer au bon moment, la facture a baissÃ©, parfois de plusieurs centaines d’euros par an. La vraie question n’est plus Â« est-ce que Ã§a coÃ»te trop cher de passer Ã l’Ã©lectrique ? Â» C’est Â« combien Ã§a coÃ»te de ne pas y passer ? Â» prÃ©cise Ondine Suavet, fondatrice et CEO de mylight150, responsable du GT Autoconsommation au SER.