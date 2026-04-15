Le Groupe Technique Solaire se transforme et devient Mexens

Le Groupe Technique Solaire engage une nouvelle Ã©tape de son dÃ©veloppement et adopte une marque unique sous le nom Mexens. Cette Ã©volution traduit une transformation dÃ©jÃ engagÃ©e : lâ€™affirmation dâ€™un modÃ¨le multiâ€‘Ã©nergies, combinant solaire, stockage, Ã©olien et biogaz, et inscrit dans une trajectoire de croissance Ã horizon 2030. Pour une transformation progressive et maÃ®trisÃ©e du modÃ¨leÂ dâ€™affaires !

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Depuis sa crÃ©ation en 2008, le Groupe Technique Solaire sâ€™est dÃ©veloppÃ© autour dâ€™un savoirâ€‘faire reconnu dans le solaire photovoltaÃ¯que, en sâ€™appuyant sur un ancrage territorial fort et une approche de long terme.

Des solutions multiâ€‘Ã©nergies complÃ©mentaires

DÃ¨s 2014, le Groupe amorce une premiÃ¨re Ã©volution de son modÃ¨le par le lancement de lâ€™activitÃ© biogaz et son implantation en Inde, marquant une ouverture Ã la fois technologique et gÃ©ographique. Ces derniÃ¨res annÃ©es, la diversification du modÃ¨le sâ€™est accÃ©lÃ©rÃ©e : lâ€™entrÃ©e dans lâ€™Ã©olien terrestre Ã la suite dâ€™une acquisition majeure et la mise en service de premiÃ¨res capacitÃ©s de stockage par batterie traduisent la volontÃ© du Groupe de combiner plusieurs technologies pour renforcer la rÃ©silience et la flexibilitÃ© de ses actifs. Aujourdâ€™hui, le Groupe va auâ€‘delÃ du seul rÃ´le de producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables et dÃ©veloppe des solutions multiâ€‘Ã©nergies complÃ©mentaires, au service des usages locaux et des territoires.

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Une trajectoire stratÃ©gique clairement affirmÃ©e Ã horizon 2030

Cette transformation sâ€™inscrit dans une feuille de route stratÃ©gique Ã horizon 2030. Â Le Groupe ambitionne de porter son parc Ã plus de 4 GW de capacitÃ©s dâ€™Ã©nergies renouvelables en exploitation, contre 0,9 GW aujourdâ€™hui.

Cette trajectoire sâ€™appuie Ã la fois sur un renforcement des positions en France et sur une accÃ©lÃ©ration ciblÃ©e Ã lâ€™international, en particulier en Inde, ainsi quâ€™en Espagne, tout en prÃ©parant une implantation sur un nouveau marchÃ© europÃ©en stratÃ©gique. Le solaire photovoltaÃ¯que en constitue le socle, complÃ©tÃ© par une diversification progressive autour de lâ€™Ã©olien terrestre, du stockage et du biogaz.

Dans cette trajectoire, le biogaz constitue un axe de dÃ©veloppement important, avec un objectif de 30 unitÃ©s de production Ã horizon 2030.

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De Technique Solaire Ã MexensÂ : un rÃ´le actif de consolidation dans un marchÃ© en structuration

Dans un secteur des Ã©nergies renouvelables encore fragmentÃ©, Mexens entend jouer un rÃ´le actif de consolidation du marchÃ©, en complÃ©ment de sa croissance organique. Le Groupe adopte une approche sÃ©lective et industrielle de lâ€™acquisition de projets et dâ€™actifs, visant Ã sâ€™inscrire dans la durÃ©e, Ã prÃ©server la continuitÃ© des projets et Ã renforcer la cohÃ©rence de son modÃ¨le multiâ€‘Ã©nergies. La signature Â« Plus que de lâ€™Ã©nergie Â» accompagne une transformation alignÃ©e et volontaire, oÃ¹ lâ€™identitÃ©, la stratÃ©gie et la vision du Groupe sont dÃ©sormais pleinement cohÃ©rentes. Elle exprime la volontÃ© dâ€™offrir des projets durables et utiles, fondÃ©s sur la confiance et lâ€™impact, au service des territoires. Â« Mexens nâ€™est pas un changement de faÃ§ade. Câ€™est lâ€™expression dâ€™un Groupe en croissance qui a changÃ© dâ€™Ã©chelle et dont le modÃ¨le Ã©volue, grÃ¢ce Ã lâ€™engagement de ses collaborateurs, et Ã une Ã©nergie collective partagÃ©e dans les territoires. Nous pensons que la transition Ã©nergÃ©tique se construit dans la durÃ©e, Ã la fois avec des Ã©nergies renouvelables et des Ã©nergies humaines. Câ€™est cette conviction que nous portons aujourdâ€™hui avec Mexens. Â» commentent Julien Fleury, Lionel Themine et Thomas de Moussac, co-fondateurs et dirigeants de Mexens.

EncadrÃ©

Chiffres clÃ©s de Mexens