Coup de pouce sur les factures dâ€™Ã©lectricitÃ© : SOL SOLIDAIRE aux cÃ´tÃ©s des locataires dâ€™Alpes IsÃ¨re Habitat !

Ã€ proximitÃ© de Grenoble, le bailleur social Alpes IsÃ¨re Habitat dÃ©ploie une opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective sur la rÃ©sidence Pont-Rivet (Saint-Ismier 38330), rendue possible grÃ¢ce au financement de lâ€™association SOL SOLIDAIRE. PensÃ© dÃ¨s 2020, ce projet ambitieux permet aujourdâ€™hui Ã 14 locataires de profiter directement de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par des panneaux photovoltaÃ¯ques installÃ©s en toiture. Le solaire du cÅ“urÂ !

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Â«Â Aujourdâ€™hui, on nâ€™a plus le droit nâ€™y dâ€™avoir faim, ni dâ€™avoir froidâ€¦Â Â» Des restos du cÅ“ur au solaire du cÅ“ur, la solidaritÃ© sâ€™exprime pour les plus dÃ©munis. Â Dans le cadre dâ€™un programme de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique, une centrale solaire dâ€™une puissance de 25 kWc a Ã©tÃ© mise en place sur un bÃ¢timent dâ€™Alpes IsÃ¨re Habitat avec le soutien de SOL SOLIDAIRE.Â Lâ€™Ã©nergie gÃ©nÃ©rÃ©e alimente en prioritÃ© les parties communes, contribuant ainsi Ã la rÃ©duction des charges, avant dâ€™Ãªtre redistribuÃ©e Ã 14 logements afin de diminuer leurs factures dâ€™Ã©lectricitÃ©. Lâ€™Ã©lectricitÃ© excÃ©dentaire est revendue Ã EDF Obligation dâ€™Achat, et les recettes gÃ©nÃ©rÃ©es sont intÃ©gralement reversÃ©es Ã lâ€™association SOL SOLIDAIRE. Alpes IsÃ¨re Habitat ambitionne dÃ©sormais dâ€™Ã©largir la participation Ã lâ€™ensemble des 30 locataires. GrÃ¢ce Ã SOL SOLIDAIRE, crÃ©Ã©e en 2020, prÃ¨s de 3 700 foyers vont pouvoir bÃ©nÃ©ficier dâ€™une baisse de 20% en moyenne sur leurs factures dâ€™Ã©lectricitÃ©.

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Â« Nous sommes particuliÃ¨rement fiers de ce projet Â», dÃ©clarent les cofondateurs de SOL SOLIDAIRE, parmi lesquels Sylvain Waserman, prÃ©sident de lâ€™ADEME, Sylvie Perrin, associÃ©e chez De Gaulle Fleurance, Laetitia Brottier, vice-prÃ©sidente dâ€™Enerplan, Jean-Sylvain Ruggiu, directeur RSE du Groupe BPCE, AndrÃ© Joffre, prÃ©sident de Tecsol, et Emmanuelle Cosse, prÃ©sidente de lâ€™Union sociale pour lâ€™habitat. Â« Il tÃ©moigne du chemin parcouru depuis 2020 et la crÃ©ation de lâ€™association : ce projet qui sort de terre devrait Ãªtre suivi de beaucoup dâ€™autres dans les mois qui viennent. Â»

Alpes IsÃ¨re Habitat Å“uvre au service du bien commun en gÃ©rant et en dÃ©veloppant un habitat de qualitÃ© afin de rÃ©pondre aux besoins des habitants et des territoires. Lâ€™Office Public de lâ€™Habitat de lâ€™IsÃ¨re gÃ¨re 30 972 logements rÃ©partis sur 291 communes en IsÃ¨re, dans le RhÃ´ne et dans lâ€™Ain. Alpes IsÃ¨re Habitat est un acteur engagÃ© pour un avenir plus durable qui soit Ã©conomiquement viable, socialement Ã©quitable et Ã©cologiquement vivable. Adopter une approche innovante de chaque projet, liant construction responsable et qualitÃ© de service, nourrit son ADN.