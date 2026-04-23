Plan d’Ã©lectrification : pour une Ã©nergie moins chÃ¨re, plus souveraine et plus durable

La guerre au Proche et au Moyen-Orient nous rappelle, une fois de plus, la dÃ©pendance de lâ€™Ã©conomie franÃ§aise aux importations de pÃ©trole et de gaz. Ces importations nous coÃ»tent plus de 60 milliards dâ€™euros par an. Et quand la crise survient, elle frappe directement au portefeuille des mÃ©nages, des industriels et des artisans, et affecte lâ€™ensemble de notre Ã©conomie.

Cette dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles importÃ©es porte atteinte Ã notre souverainetÃ©. Elle importe en France les crises de lâ€™autre bout du monde, elle est un levier pour des pays Ã©trangers, utilisÃ© en tant que tel. La crise actuelle montre Ã nouveau lâ€™urgence Ã accÃ©lÃ©rer, dÃ¨s aujourdâ€™hui, lâ€™Ã©lectrification de nos usages, câ€™est-Ã -dire le fait de consommer une Ã©nergie que nous produisons. Câ€™est la seule rÃ©ponse structurelle et durable contre des crises qui deviennent rÃ©currentes. Ce plan dâ€™Ã©lectrification a Ã©tÃ© construit avec lâ€™ensemble des parties prenantes. Les 22 mesures prÃ©sentÃ©es sont issues de ces Ã©changes et ciblent les secteurs les plus dÃ©pendants des Ã©nergies fossiles : les transports, le bÃ¢timent, lâ€™industrie et lâ€™artisanat. Ce plan doit permettre une mobilisation collective et constituer un tournant dans notre rythme de sortie des Ã©nergies fossiles.

La fin de notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles : un cap clair, un rythme Ã accÃ©lÃ©rer

Nous dÃ©pendons encore trop des Ã©nergies fossiles importÃ©es. Le pÃ©trole et le gaz, et dans une moindre mesure le charbon, restent aujourdâ€™hui prÃ©dominants dans la consommation dâ€™Ã©nergie finale en France : en 2024, ces Ã©nergies fossiles reprÃ©sentaient environ 58 % de la consommation finale en France hexagonale, tandis que lâ€™Ã©lectricitÃ© ne comptait que pour 27 %1. Cette consommation dâ€™Ã©nergies fossiles, Ã lâ€™origine de lâ€™essentiel des Ã©missions de gaz Ã effet de serre du pays, pÃ¨se lourd sur notre balance commerciale et notre souverainetÃ©.

La StratÃ©gie nationale bas-carbone et la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie fixent un cap clair : sortir progressivement des Ã©nergies fossiles, Ã©lectrifier nos usages et faire de notre mix Ã©lectrique dÃ©carbonÃ© le socle de notre compÃ©titivitÃ©, de notre souverainetÃ© et de notre rÃ©industrialisation. Ce cap, nous ne le dÃ©couvrons pas aujourdâ€™hui. Il est le fruit dâ€™une politique Ã©nergÃ©tique et climatique engagÃ©e depuis plusieurs annÃ©es. Il prolonge un pari sur la production Ã©lectrique lancÃ© depuis les annÃ©es 1970 avec le plan Messmer et la construction des centrales nuclÃ©aires. Et câ€™est prÃ©cisÃ©ment ce qui fait aujourdâ€™hui notre force. Nos stratÃ©gies prÃ©voient ainsi que la part des Ã©nergies fossiles dans notre consommation doit passer dâ€™environ 60 % en 2023 Ã 40% en 2030 et moins de 30 % en 2035. La part de lâ€™Ã©lectricitÃ© doit quant Ã elle passer de 27 % actuellement Ã 38 % en 2035. En 2050, lâ€™Ã©lectricitÃ© devrait reprÃ©senter plus de la moitiÃ© de notre consommation Ã©nergÃ©tique.

La France est prÃªte pour lâ€™Ã©lectrification

Pour nous dÃ©sensibiliser structurellement des Ã©nergies fossiles importÃ©es, la production Ã©lectrique est lÃ . Lâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e est produite de maniÃ¨re abondante et abordable sur le sol franÃ§ais. Le nuclÃ©aire a retrouvÃ© des niveaux de production Ã©levÃ©s, les Ã©nergies renouvelables se sont dÃ©veloppÃ©es ces derniÃ¨res annÃ©es. La programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie prÃ©voit de poursuivre cette dynamique. Ces atouts fournissent une marge permettant dâ€™absorber une demande Ã©lectrique supplÃ©mentaire dÃ¨s aujourdâ€™hui, tout en conservant une production trÃ¨s largement dÃ©carbonÃ©e. Du cÃ´tÃ© des usages, les technologies sont dÃ©sormais matures. Câ€™est le cas des vÃ©hicules Ã©lectriques, dont le coÃ»t et lâ€™autonomie se sont significativement amÃ©liorÃ©s ces derniÃ¨res annÃ©es. Avec les aides de lâ€™Ã‰tat, un mÃ©nage modeste qui doit beaucoup rouler peut facilement recharger son vÃ©hicule Ã domicile. Il rentabilise dÃ©sormais le vÃ©hicule Ã©lectrique en moins dâ€™une annÃ©e, le gain entre la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© et celle de lâ€™essence atteignant de 800 Ã 1 500euros par an. Les premiÃ¨res rÃ©ussites sur le vÃ©hicule Ã©lectrique destinÃ© aux particuliers doivent dÃ©sormais Ãªtre Ã©tendues aux camionnettes pour les artisans, aux poids lourds pour les transporteurs, et aux pompes Ã chaleur pour le chauffage des bÃ¢timents.

Ces technologies ont des retombÃ©es industrielles en France, que ce soit pour les pompes Ã chaleur avec le groupe Atlantic ou Saunier Duval, les vÃ©hicules Ã©lectriques avec notamment lâ€™usine Renault ElectriCity de Douai, les giga-usines de batteries Envision, ACC et Verkor ou les Ã©quipements Ã©lectriques avec par exemple Schneider Electric Ã MÃ¢con. Lâ€™industrie de lâ€™Ã©lectrification existe en France, Ã prix compÃ©titif et avec des filiÃ¨res complÃ¨tes. Au total, prÃ¨s de 600 000 salariÃ©s en France travaillent dans des industries qui peuvent Ãªtre mobilisÃ©es pour le plan dâ€™Ã©lectrification, dans au moins 50 usines sur tout le territoire, sans compter un vaste tissu de sous-traitants. La France est prÃªte Ã Ã©lectrifier massivement son Ã©conomie et Ã concilier ainsi souverainetÃ©, dÃ©carbonation et protection Ã la fois du pouvoir dâ€™achat des mÃ©nages mais aussi de la compÃ©titivitÃ© des entreprises