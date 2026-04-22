Modules allemands Cs Wismar : jeux de lumières sous ombrières

La gamme de modules Brilliant fabriquée en Allemagne par Cs Wismar offre une approche unique et esthétique aux projets d’ombrières solaires, sans rogner sur la qualité. Le projet développé à Salles-sur-mer par Picoty Solaire en est le parfait exemple. Une certaine idée de la transparence !

L’ombrière développée par Picoty solaire couplée à des modules Cs Wismar se remarque de loin : la disposition des cellules offre des halos de lumières agréables, ponctués de zones ombragées. L’ombrière solaire n’a jamais aussi bien porté son nom !

Un nouveau projet photovoltaïque dans le sud-ouest de la France

L’installation, pilotée par François Guérin (Picoty Solaire), compte 432 modules biverre Excellent GG 170M32 Brilliant qui apportent 50% de transparence. Les modules ont été posés sur une structure RC3 de la société Dome solar. La superficie, d’environ 765m², permet de mettre à l’abri 22 voitures sur le parking de ce centre commercial du sud-ouest de la France. Cette mise en valeur tant technique qu’esthétique apporte du confort aux visiteurs tout en assurant un résultat unique.

La gamme Brilliant, des modules qui allient fiabilité et esthétique

La gamme Brilliant chez Cs Wismar, fabricant connu pour sa force d’innovation, se démarque des modules classiques par l’espacement entre les cellules qui permet de jouer et de composer avec la lumière du soleil. La gamme se décline en plusieurs niveaux de transparence, de 32 à 60 cellules par module, laissant passer plus ou moins de lumière naturelle. Grâce à son laminé bi-verre, la gamme dispose d’une excellente tenue mécanique. Aussi, les installations ne se limitent plus seulement à la production solaire et de nouveaux usages continuent de se développer : elles protègent également les personnes, les biens et les cultures des intempéries avec fiabilité. Cette approche/adaptabilité permet de co-construire des projets variés, complets et ambitieux, en bénéficiant par ailleurs d’une fabrication européenne, au plus proche des besoins et des réalités du terrain.

Fabrication européenne

Cs Wismar figure parmi les (désormais) rares fabricants de modules européens avec sa marque de modules Sonnenstromfabrik. Particulièrement attachée à cette excellence locale, l’entreprise poursuit le développement et la fabrication en Allemagne de gammes variées, connues pour leur haute tenue mécaniques et adaptées à de multiples projets : bas carbone, agrivoltaïsme, faible luminance, projets architecturaux, ombrières solaires, façades de bâtiment… “Nous poursuivons la production européenne de modules photovoltaïque avec une grande fierté. Ce savoir-faire qui se raréfie alors que les enjeux se multiplient, nous le défendons au quotidien, avec un accompagnement de proximité et des gammes adaptées à tous les besoins y compris les plus spécifiques” assure fièrement David Vauchel, Directeur Cs Wismar France.