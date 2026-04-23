Le Groupe BEI accÃ©lÃ¨re la campagne europÃ©enne dâ€™Ã©nergie propre : 2 milliards dâ€™euros de nouveaux financements

Les conseils d’administration du Groupe de la BEI approuvent 2 milliards d’euros pour renforcer l’autonomie Ã©nergÃ©tique de l’Europe. Des investissements concentrÃ©s sur les Ã©nergies renouvelables, les Ã©conomies d’Ã©nergie et les mises Ã niveau du rÃ©seauÂ !

Les conseils d’administration du Groupe Banque europÃ©enne d’investissement (BEI) ont approuvÃ© un financement total de 10 milliards d’euros, dont prÃ¨s de 2 milliards d’euros pour des initiatives visant Ã accroÃ®tre les investissements europÃ©ens dans les Ã©nergies propres, garantir l’accessibilitÃ© financiÃ¨re et renforcer la compÃ©titivitÃ©. Le conseil d’administration de la BEI a approuvÃ© des prÃªts pour soutenir la production d’Ã©nergie Ã©olienne offshore en Allemagne et solaire en Italie ainsi que l’accÃ©lÃ©ration de l’utilisation des Ã©nergies renouvelables par les entreprises autrichiennes. Le financement soutient Ã©galement des amÃ©liorations des Ã©conomies d’Ã©nergie dans les systÃ¨mes de chauffage en Lettonie ainsi que des mises Ã niveau du rÃ©seau nÃ©erlandais qui augmentent la capacitÃ© pour les Ã©nergies renouvelables et Ã©largissent les possibilitÃ©s de recharge pour les vÃ©hicules Ã©lectriques.

Â«Â Lâ€™Europe doit se libÃ©rer de sa dÃ©pendance aux combustibles fossiles Â»

L’augmentation de l’Ã©nergie propre et des Ã©conomies d’Ã©nergie dans l’Union europÃ©enne intervient dans un contexte de pÃ©nurie d’approvisionnement durant la cinquiÃ¨me annÃ©e de la guerre de la Russie contre l’Ukraine et de tensions au Moyen-Orient. Â« Il y a une leÃ§on claire tirÃ©e de l’invasion russe de l’Ukraine et du conflit au Moyen-Orient : l’Europe doit se libÃ©rer de sa dÃ©pendance aux combustibles fossiles Â», a dÃ©clarÃ© Nadia CalviÃ±o, prÃ©sidente du groupe EIB. Â«Â Les investissements approuvÃ©s ces derniers jours confirment l’engagement du Groupe de la BEI Ã mener la transition Ã©nergÃ©tique et Ã renforcer l’autonomie stratÃ©gique de l’Europe. Â» Ce nouveau financement soutient les prioritÃ©s politiques de l’UE et la Â« StratÃ©gie d’investissement en Ã©nergie propre Â» de la Commission europÃ©enne de mars 2026 ainsi que son plan Â« AccelerateEU Â» publiÃ© cette semaine. Dans le cadre des deux initiatives, le Groupe de la BEI travaillera avec la Commission pour accÃ©lÃ©rer le passage de l’Europe des combustibles fossiles aux Ã©nergies propres.