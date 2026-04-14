Plan d’électrification : le gouvernement veut-il freiner le principal accélérateur d’électrification pour les particuliers ?

Vendredi 10 avril dernier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a détaillé les grandes orientations de son plan d’électrification, qui ne comporte aucune mesure véritablement nouvelle. Certaines décisions menées en parallèle pourraient même enrayer la dynamique actuelle d’électrification des Français en freinant le développement du photovoltaïque résidentiel. En y regardant de plus près !

L’exécutif a transmis deux textes au Conseil Supérieur de l’Énergie qui seront étudiés ce jeudi 16 avril et qui prévoient de diviser par plus de quatre le tarif de rachat du surplus d’électricité injecté sur le réseau par les particuliers équipés de panneaux solaires. Ce tarif, déjà divisé par trois l’année dernière, passerait de 0,04 à 0,011 € par kWh injecté. À cela s’ajouterait la suppression de la prime à l’autoconsommation, qui contribuait jusqu’ici à amortir le coût des installations solaires, à hauteur de quelques centaines d’euros selon leur taille.

« Les particuliers équipés de panneaux solaires sont jusqu’à 3 fois plus équipés en pompe à chaleur et véhicules électriques que le reste de la population »

« Ces orientations risquent de ralentir le développement du solaire résidentiel, qui est pourtant un levier majeur de l’électrification des usages : les particuliers équipés de panneaux solaires sont jusqu’à 3 fois plus équipés en pompe à chaleur et véhicules électriques que le reste de la population. Après avoir installé des panneaux solaires et commencé à produire gratuitement une partie de leur électricité, les ménages ont en effet tout intérêt à électrifier leur mode de chauffage et acheter un véhicule électrique » assure Sylvain Le Falher, cofondateur d’Hello Watt. Des données exclusives partagées par Hello Watt en témoignent. Parmi les 80 000 utilisateurs de l’application Hello Watt équipés de panneaux solaires :

● 25 % possèdent également un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable, contre 11 % chez ceux qui n’ont pas de panneaux solaires.

● 41 % sont équipés d’une pompe à chaleur contre 14 % parmi les autres utilisateurs.

Ces 80 000 utilisateurs ont réduit de 32 % (sans batterie) à 43 % (avec batterie) l’électricité payée à leur fournisseur. L’installation d’une pompe à chaleur permet quant à elle de diviser par deux sa facture de chauffage par rapport à une chaudière à gaz.

Le rapport Lévy-Tuot semble ignorer le rôle d’accélérateur majeur du solaire résidentiel sur l’électrification

Le rapport Lévy-Tuot sur « l’optimisation du soutien public aux énergies renouvelables et au stockage » publié le 10 avril semble également ignorer le rôle d’accélérateur majeur du solaire résidentiel sur l’électrification, et mentionne également la fin du rachat du surplus d’électricité injectée. Il propose toutefois des mesures de soutien au solaire résidentiel pour favoriser l’autoconsommation avec une TVA réduite sur les installations batteries, et l’éco-PTZ pour financer les installations solaires. Il est étonnant de ne pas retrouver ces propositions dans le plan du gouvernement pour accélérer l’électrification.