Les Jeux Olympiques dâ€™Hiver 2030 dans les Alpes franÃ§aises seront dÃ©carbonÃ©es ou ne seront pas

Alors que les territoires de montagne sont en premiÃ¨re ligne face au dÃ©rÃ¨glement climatique, les Jeux Olympiques et Paralympiques dâ€™hiver 2030 constituent une opportunitÃ© unique : cÃ©lÃ©brer les sportifs et les Alpes tout en accompagnant lâ€™adaptation durable des massifs alpins. Dans ce contexte, les Jeux des Alpes franÃ§aises 2030 portent une ambition claire : proposer des modÃ¨les durables, rÃ©silients et ancrÃ©s dans les rÃ©alitÃ©s locales, capables de dÃ©montrer quâ€™un grand Ã©vÃ©nement sportif international peut Ãªtre un accÃ©lÃ©rateur de la transition Ã©cologique des territoires. Les Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es en figure de proueÂ !

AprÃ¨s le succÃ¨s de Paris 2024, la France fait le choix dâ€™assumer pleinement cette responsabilitÃ©. Les Jeux des Alpes franÃ§aises 2030 ne seront pas seulement un rendez-vous sportif : ils seront un vÃ©ritable dÃ©monstrateur des adaptations engagÃ©es dans les montagnes franÃ§aises, en cohÃ©rence avec la planification Ã©cologique nationale et territoriale. A ce titre, lâ€™organisation sâ€™est engagÃ©e Ã Â viser la sobriÃ©tÃ© et lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, Ã sÃ©curiser lâ€™approvisionnement pour un hÃ©ritage de long terme et Ã maximiser le recours aux Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es adaptÃ©es aux usages. Ainsi, 100Â % des besoins en fonctionnement nominal seront couverts par le rÃ©seau et par de lâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e. Par ailleurs, 100Â % des groupes Ã©lectrogÃ¨nes de secours fonctionneront sans Ã©nergie fossile.

Â«Â Lâ€™organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dâ€™hiver des Alpes FranÃ§aises 2030 sâ€™inscrit dans un contexte dâ€™exigence environnementale sans prÃ©cÃ©dent. AuÂ cÅ“ur de territoires particuliÃ¨rement sensibles au changement climatique, nous avons la responsabilitÃ© collective de concevoir des Jeux en phase avec les enjeux de notre temps. Dans cette perspective, lâ€™Ã‰tat a structurÃ© une gouvernance environnementale ambitieuse Ã travers sa feuille de route, Ã laquelle le COJOP Alpes FranÃ§aises 2030 sâ€™associe pleinement. Notre ambition est claire : faire des Alpes 2030 un projet utile, responsable et ancrÃ© dans son territoire, en conciliant excellence opÃ©rationnelle et exemplaritÃ© environnementale, auÂ service dâ€™un hÃ©ritage durableÂ Â» souligne Egdar Grospiron PrÃ©sident du comitÃ© dâ€™organisation desÂ JeuxÂ Olympiques etÂ Paralympiques dâ€™hiver desÂ Alpes franÃ§aises 2030.