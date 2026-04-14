DMEGC Solar fait Ã©voluer sa gamme Greenhouse avec la cellule G12RT, standard reconnu du photovoltaÃ¯que

DMEGC Solar, fournisseur mondial de solutions photovoltaÃ¯ques, annonce lâ€™Ã©volution de sa gamme Greenhouse, dÃ©sormais disponible avec la cellule G12RT. Cette transition technologique marque une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement des solutions photovoltaÃ¯ques dÃ©diÃ©es pour lâ€™Agri-PV etÂ lâ€™Horti-PV, tout en sâ€™inscrivant dans la continuitÃ© dâ€™une gamme dÃ©jÃ Ã©prouvÃ©e sur le terrain. Une vÃ©ritable Ã©volution technologique au cÅ“ur de la gamme GreenhouseÂ !

La gamme Greenhouse de DMEGC Solar, dÃ©jÃ dÃ©ployÃ©e sur de nombreux projets agricoles et horticoles, reposait jusquâ€™Ã prÃ©sent sur la technologie de cellule M10RT. Avec lâ€™introduction de la cellule G12RT, largement reconnue et adoptÃ©e sur le marchÃ© photovoltaÃ¯que international, DMEGC Solar fait Ã©voluer ses solutions Modules transparents, tout en conservant les spÃ©cificitÃ©s indispensables aux usages agricoles/horticoles. Cette Ã©volution permet une augmentation de puissance accrue par module, une diversitÃ© significative des solutions disponibles ainsi quâ€™une meilleure adÃ©quation avec les architectures Ã©lectriques modernes. Sans oublier une continuitÃ© industrielle et technologique avec le reste du portefeuille de modules DMEGC Solar.

Une gamme Serre plus large, du trÃ¨s lumineux au trÃ¨s productif

La nouvelle gÃ©nÃ©ration Greenhouse G12RT couvre dÃ©sormais un large spectre de transmission lumineuse, allant de 2% Ã 50% de transparence permettant dâ€™adapter finement le compromis entre besoin agronomique en lumiÃ¨re et objectif de production Ã©lectrique. Selon les configurations, la gamme propose :

Des modules Ã forte transmission lumineuse pour les cultures exigeantes en lumiÃ¨re,

Des solutions intermÃ©diaires combinant Ã©quilibre agronomique et rendement Ã©nergÃ©tique,

Jusquâ€™Ã des modules Ã faible transmission lumineuse offrant des puissances unitaires Ã©levÃ©es, destinÃ©s aux projets recherchant une production Ã©lectrique renforcÃ©e sur serre.

La transparence nâ€™est ainsi plus une finalitÃ© en soi, mais devient un paramÃ¨tre de conception, ajustable selon les cultures, les climats, les structures de serres et les objectifs des exploitants.

Des modules conÃ§us pour les contraintes spÃ©cifiques des serres

Les modules Greenhouse G12RT conservent les fondamentaux techniques qui ont fait la robustesse de la gamme :

Technologie N-type bifaciale,

Structure verre/verre adaptÃ©e aux environnements agricoles,

RÃ©sistance mÃ©canique Ã©levÃ©e, compatible avec les contraintes climatiques et structurelles des serres,

Architectures Ã©lectriques diffÃ©renciÃ©es selon les puissances, facilitant la gestion des ombrages partiels inhÃ©rents aux structures de serres.

Cette conception permet une intÃ©gration directe dans les serres, en construction neuve comme en rÃ©novation, sans remettre en cause les principes agronomiques ni les pratiques culturales.

ContinuitÃ©, fiabilitÃ© et vision long terme

Avec le passage de M10RT Ã G12RT, DMEGC Solar ne propose pas une rupture, mais une Ã©volution maÃ®trisÃ©e de sa gamme Greenhouse. Cette transition sâ€™inscrit dans une logique de pÃ©rennitÃ© technologique, offrant aux dÃ©veloppeurs,Â exploitants agricoles et investisseurs une solution alignÃ©e avec les standards actuels du photovoltaÃ¯que, tout en restant spÃ©cifiquement conÃ§ue pour lâ€™agriculture sous serre.