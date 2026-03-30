Enogrid lance EnoLab explore, un outil cartographique pour Ã©valuer rapidement le potentiel des projets dâ€™ACC

Enogrid lance sur le marchÃ©Â EnoLab explore, un outil cartographique permettant dâ€™Ã©valuer rapidement le potentiel de consommateurs dâ€™Ã©lectricitÃ© en autoconsommation collective, sur un territoire donnÃ©. BasÃ© sur les donnÃ©es de lâ€™Open Data Enedis, il offre une lecture claire du potentiel marchÃ© dâ€™un territoire. Il permet ainsi aux dÃ©veloppeurs dâ€™Ã©nergies renouvelables et aux installateurs photovoltaÃ¯ques de garantir la pertinence de leurs projets d’autoconsommation collective, avant mÃªme dâ€™engager des dÃ©marches commerciales ou techniques.

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Face Ã la baisse des dispositifs de soutien public, et la forte volatilitÃ© des prix du marchÃ© de l’Ã©lectricitÃ©, l’autoconsommation collective s’impose comme l’un des modÃ¨les les plus pertinents pour dÃ©velopper des projets photovoltaÃ¯ques rentables. En effet, il permet de vendre en direct et localement une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e Ã des consommateurs voisins. Le producteur sÃ©curise ainsi ses revenus, les consommateurs rÃ©duisent durablement leur facture dâ€™Ã©lectricitÃ©, et la centrale apporte de rÃ©els bÃ©nÃ©fices au territoire.

Sans visibilitÃ© sur le potentiel de consommateurs dâ€™un territoire, les projets dâ€™autoconsommation collective restaient fragiles

Mais monter un projet d’autoconsommation collective soulÃ¨ve de nouveaux dÃ©fis. Cela nÃ©cessite d’identifier et de convaincre des consommateurs aux profils variÃ©s (rÃ©sidentiels, industriels, acteurs publics, tertiaires, agricoles), dans un pÃ©rimÃ¨tre gÃ©ographique contraint. Une dÃ©marche Ã la fois complexe et chronophage. Avant mÃªme de lancer un projet, encore faut-il sâ€™assurer que la demande existe rÃ©ellement. Jusquâ€™Ã prÃ©sent, aucun outil ne permettait dâ€™Ã©valuer le potentiel marchÃ© dâ€™un projet. Les donnÃ©es Ã©taient disponibles, mais dispersÃ©es et difficiles Ã exploiter. Les porteurs de projets Ã©taient donc contraints de prendre des dÃ©cisions Ã lâ€™aveugle, et risquaient dâ€™abandonner des projets mal ciblÃ©s tardivement, gaspillant du temps et des ressources.

EnoLab explore permet dâ€™Ã©valuer rapidement le potentiel marchÃ© des projets dâ€™autoconsommation collective

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C’est pour rÃ©pondre Ã ce dÃ©fi qu’Enogrid lance EnoLab explore : un outil cartographique destinÃ© aux dÃ©veloppeurs d’Ã©nergies renouvelables et aux installateurs photovoltaÃ¯ques. BasÃ© sur lâ€™Open Data Enedis, il offre une lecture claire du marchÃ© sur un territoire donnÃ© en croisant donnÃ©es de consommation, typologies de consommateurs et cartographie des acteurs Ã©conomiques.

Les utilisateurs dâ€™EnoLab explore peuvent ainsi identifier les volumes de consommation par commune et par type de consommateurs, anticiper les tendances sur cinq ans et cibler les entreprises locales selon leurs niveaux de consommations pour structurer une stratÃ©gie de prospection efficace.

Â« Avec EnoLab explore, Enogrid transforme un territoire en un marchÃ© lisible, indiquant clairement aux porteurs de projetsÂ : qui consomme, combien, et oÃ¹. Ces derniers peuvent ainsi valider leurs hypothÃ¨ses plus vite, Ã©viter les projets non-viables et construire une stratÃ©gie commerciale solide dÃ¨s la phase amont. Â» explique RÃ©mi Bastien, cofondateur d’Enogrid.

Enogrid ajoute une brique dÃ©cisive Ã sa suite logicielle

EnoLab explore s’inscrit dans la suite logicielle complÃ¨te qu’Enogrid a dÃ©veloppÃ© pour rendre autonomes les porteurs de projets d’autoconsommation collective. Entreprise leader du secteur, Enogrid a structurÃ© son offre autour de trois outils complÃ©mentaires. Le logiciel Enolab permet dâ€™Ã©tudier les projets dâ€™autoconsommation collectiveÂ : il est aujourdâ€™hui complÃ©tÃ© avec le module EnoLab explore. Par la suite, la plateforme Mon Ã‰nergie Collective simplifie la contractualisation et les dÃ©marches administratives. Une fois l’opÃ©ration lancÃ©e, le logiciel EnoPower en simplifie la gestion. L’ambition d’Enogrid est claire : rendre les porteurs de projets autonomes, simplifier chaque Ã©tape et massifier l’autoconsommation collective en France. Une trajectoire qui se confirme dans les chiffres, car Ã ce jour, Enogrid a accompagnÃ© plus de 860 projets d’autoconsommation collective, et ses outils comptent plus de 2 800 utilisateurs.