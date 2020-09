Plan de relance 2020 : Â« Ne ratons pas cette occasion de donner naissance au Â« monde d’aprÃ¨s Â» Â». Vincent Maillard PlÃ¼m Ã©nergie

Jeudi 3 septembre. Présentation du plan de relance de l’économie sur les deux prochaines années par le Premier ministre Jean Castex. Un vaste programme dont on sait d’ores et déjà que, non pas 20, mais 30 milliards d’euros seront alloués à la transition écologique. Sur ce volet écologique, trois secteurs ont été annoncés comme prioritaires : la rénovation énergétique, les transports et l’énergie. Plüm énergie, fournisseur d’électricité verte, est plus que jamais attentif à ces annonces. « La maison brûle, et partout les pompiers se cherchent querelle. Le plan du gouvernement, nécessaire et bienvenu, doit nous inciter à rassembler enfin nos énergies. Et tout n’est pas que question de milliards d’euros, il s’agit surtout de permettre et faciliter l’émergence de solutions nouvelles, d’une redéfinition d’un marché de l’énergie qui est basé sur un vieux logiciel qui favorise la consommation mais pas le consommateur, la production mais pas les producteurs, et dégrade notre environnement. Ne ratons pas cette occasion de donner naissance au « monde d’après », plus local, plus durable, plus solidaire. » explique Vincent Maillard, co-fondateur et CEO de Plüm énergie.