Nexans organise le 22 septembre 2020 son premier Climate Day sur l’electrification durable du monde

Alors que le réchauffement climatique s’accélère, alors que la transition énergétique est engagée, la question de l’électrification durable du monde s’impose à nous comme une urgence selon Nexans.

Les projections énergétiques sont têtues. La demande en électricité augmentera d’au moins 40% dans les 20 prochaines années, et ce même si le monde parvient à s’inscrire dans la trajectoire des 2°C fixée dans l’Accord de Paris en 2016. Alors que plus de 100 millions de foyers européens vont passer de combustibles fossiles au chauffage électrique d’ici 2050, 23 000 milliards d’euros seront investis dans les moyens de production et réseaux d’électricité d’ici 2040. Une évolution non, une révolution !

Appel de la planète pour une électrification durable.

Acteur majeur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, Nexans organise le 22 septembre 2020 à Paris son premier Climate Day. Ce dernier réunira des experts de renommée mondiale de ces enjeux pour apporter des pistes de réponse à l’appel de la planète pour une électrification durable. Organisé à Paris à la Fondation GoodPlanet, sous le haut-patronage et en présence de son fondateur Yann Arthus-Bertrand, cet événement permettra de débattre des enjeux d’une électrification durable du monde et de son rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, Christel Heydemann, présidente de Schneider Electric France, Mark Lewis, responsable de la recherche en développement durable chez BNP Paribas Asset Management, Emmanuel Fagès, partner en charge des questions d’électrification chez Roland Berger et Christopher Guérin, directeur général de Nexans, répondront aux questions des journalistes et des influenceurs. Edouard Lecerf, directeur général-adjoint de BVA viendra commenter les résultats d’un sondage grand public réalisé simultanément en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

« Les grands enjeux en matière d’électrification du monde sont devant nous »

Pour Christopher Guérin, « l’une des vocations de Nexans est de rassembler des leaders aux opinions diverses afin qu’ils débattent des grands enjeux qui sont devant nous en matière d’électrification du monde. Nexans n’a pas, seule, les réponses à toutes ces questions et c’est pourquoi j’ai souhaité que ce Climate Day, dont la 1ère édition se tient à Paris, permette d’ouvrir ces débats pour structurer une pensée collective autour des réponses à apporter. La discussion s’ouvrira sur la base d’une étude mondiale et inédite du cabinet Roland Berger sur les défis que l’électrification du monde soulève et qu’il nous appartient de surmonter. » Ce rendez-vous sera également l’occasion d’annoncer un partenariat majeur à visée environnementale dans le domaine sportif.