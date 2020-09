Dualsun se rappelle aux bons souvenirs de Jean Castex Ã  la veille de lâ€™annonce du plan de relance

A l’occasion du lancement du plan de relance de 100 milliards par le premier ministre, le gouvernement prévoit d’accélérer le verdissement de l’économie française et stimuler la production industrielle sur le territoire. Jérôme Mouterde, fondateur de la PME française DualSun salue cette ambition et montre combien l’énergie solaire doit en être l’un des piliers.

DualSun a lancé en début d’année un nouvel îlot de production de ses panneaux solaires hybride Made in France. La création de cette usine est porteuse de valeurs fortes :

- Audace > Alors que la plupart des panneaux solaires sont fabriqués en Asie, DualSun est un ovni qui, misant sur l’innovation, réussi à produire en France pour exporter partout dans le monde.

- Ecologie > A l’heure ou l’on parle de réindustrialiser le pays en misant sur une économie plus verte, DualSun fait figure d’exemple avec un projet tourné vers les énergies vertes.

- PME performante > DualSun est une PME qui a pris le temps de créer, breveter, commercialiser puis industrialiser et ainsi franchir chaque étape avec détermination et sérénité.

La ligne de production se situe à Jujurieux dans l’Ain. Près de 10 emplois ont été créés avec une marge de progression importante. Sa capacité : 30.000 panneaux hybrides (PVT) DualSun peuvent être produits chaque année sur cette ligne de production. Ce qui correspond au rendement d’une ligne de fabrication de panneaux PVT (Photovoltaïque + thermique) donc pas une ligne de panneaux photovoltaïques classiques. C’est un investissement d’environ 450k€ dans cette ligne de production pour créer une production de panneaux solaires français innovants et de qualité. Cette mise en place récompense d’abord 10 ans de recherche et développement puis ensuite, un travail poussé de conception d’un outil industriel compétitif. Les panneaux hybrides sont un des vecteurs de la transition énergétique en cours et cette inauguration n’est que le tout début d’une belle aventure industrielle française ! Un joli clin d’œil à Jean Castex et son équipe…