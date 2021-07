Plaidoyer pour la chaleur solaire / Climat, le temps de lâ€™action vigoureuse est venu ! par Richard Loyen dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral dâ€™Enerplan

L’actualité de l’anthropocène est « florissante » ces derniers jours, elle rend palpable le basculement climatique à l’œuvre. Avec des inondations qui ont ravagé l’Allemagne, la Belgique, Londres, la province du Henan en Chine,… et des records de chaleur au Canada, aux USA, au Maroc et ailleurs dans le monde, l’actualité du climat est tragique. Cela fait 30 ans que le GIEC* alerte. Et ce qui se passe en ce moment est la concrétisation de cette alerte. Aussi, il faudra suivre avec attention les nouveaux travaux qui s’engagent avec 195 pays réunis cet été pour adopter, sept ans après la dernière évaluation, un nouveau rapport sur le changement climatique. « Nous avons dit au monde entier que la science avait parlé et qu’il appartenait maintenant aux décideurs d’agir », a déclaré le président du GIEC, Hoesung Lee, lors de l’ouverture de cette session estivale du GIEC. Climat, le temps de l’action vigoureuse est venu !

Une part des préconisations à venir du GIEC pour l’ONU sont connues, elles rejoignent celles de l’Agence Internationale de l’Energie : réduire drastiquement et massivement nos émissions de CO2, c’est impératif ! L’Europe a décidé d’accélérer dans ce combat, avec un nouveau paquet législatif #Fitfor55 qui vise à réduire de 55% nos émissions de CO2 d’ici 2030, 1ère étape avant la neutralité carbone d’ici 2050. C’est plus que ne vise la France avec sa nouvelle loi Climat adoptée en juin.

Cela veut dire concrètement que chaque calorie fossile qui peut être substituée par de la chaleur renouvelable doit l’être, et que l’efficacité doit primer partout. C’est une formidable opportunité pour la chaleur solaire de démontrer son potentiel de décarbonation, tant en Europe qu’en France. La « fée électricité verte » ne pourra pas tout faire à elle toute seule pour baisser rapidement nos émissions de CO2, alors que production de la chaleur solaire est très puissante / m², qu’elle se stocke facilement sur plusieurs jours, et s’hybride très bien avec d’autres solutions de chaleur renouvelable.

Profitons de la mobilisation des pouvoirs publics et du Fonds Chaleur de l’ADEME, pour concrétiser vite et partout, des projets de chaleur solaire collective. Logements, bâtiments, industries, réseaux de chaleur, agriculture, les applications sont multiples et les enjeux énormes. La filière professionnelle mobilisée avec SOCOL, est là pour relever le défi sociétal de la décarbonation grâce à la contribution de la chaleur solaire, ici et maintenant, car plus tard il sera trop tard…

*GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.