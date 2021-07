NewHeat lauréat d’« Innovation Fund » de la Commission Européenne avec Decarbomalt Croatia, son 1er projet à l’international

NewHeat vient d’annoncer son premier projet à l’international de chaleur renouvelable à destination de l’industrie – pour décarboner une malterie croate – et sa sélection pour bénéficier du support du programme Innovation Fund. L’entreprise bordelaise fait ainsi partie des 30 lauréats retenus parmi 232 candidats venus de toute l’Europe, pour le caractère innovant et impactant de leurs projets et qui changeront la donne dans la lutte contre les émissions de GES. Apologie industrielle de la chaleur solaire !

Le projet Decarbomalt Croatia vise à décarboner un site agroalimentaire en couvrant dans un premier temps 54% de ses besoins en chaleur industrielle (potentiellement jusqu’à 100% d’ici 5 à 6 ans). Il s’agira du plus grand site de production de chaleur solaire à usage industriel en Europe. Le montant du projet s’élève à 7,5 millions d’euros, l’Innovation Fund apportera une aide de 4,5 millions d’euros.

Premier projet à l’international et plus grande centrale solaire thermique de production de chaleur renouvelable à usage industriel en Europe

NewHeat construira ainsi une centrale solaire thermique de 20 MWth, un système de stockage de 4000 m3 (500GWh) et deux types de pompes à chaleur pour (pré)chauffer l’air destiné au séchage du malt. La combinaison – inédite à cette échelle – de ces éléments permettra des synergies en termes d’efficacité, de couverture des besoins du site, de sécurité de l’approvisionnement et de potentiel d’évolution dans le cadre de sa transition énergétique. Decarbomalt Croatia n’utilisera aucun combustible (fossile ou d’origine biologique) et minimisera la consommation d’électricité. Le site agroalimentaire émet aujourd’hui environ 7 500 tCO2/an. En fournissant environ 20 GWh/an de chaleur renouvelable, Decarbomalt Croatia évitera ainsi l’émission de 4 000 tCO2/an dès 2023.

Une solution reconnue comme innovante et impactante par la Commission Européenne

L’efficacité de ce projet en termes d’évitement d’émissions de GES, son degré d’innovation, sa maturité, son évolutivité et son rapport coût tCO2-efficacité lui ont permis de répondre aux critères de l’Innovation Fund de la Commission Européenne, l’un des plus grands programmes de financement au monde (20 milliards € sur 2020-2030) pour la démonstration de technologies innovantes à faible émission de carbone, dans le cadre de son premier appel à projet. Son objectif : aider les entreprises à investir dans les énergies renouvelables et les solutions industrielles durables pour stimuler la croissance économique, créer des emplois locaux d’avenir, renforcer le leadership technologique européen à l’échelle mondiale mais aussi assurer son indépendance énergétique. Il se concentre sur les technologies hautement innovantes et les grands projets phares en Europe, susceptibles d’entraîner d’importantes réductions des émissions.

Une nouvelle étape pour NewHeat

Pour Hugues Defréville, cofondateur de NewHeat : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été retenus par un programme aussi sélectif que l’Innovation Fund, qui reconnait par là le rôle majeur de la chaleur renouvelable dans la lutte contre le changement climatique En effet, l’utilisation d’énergie sous forme de chaleur pour des utilisations industrielles ou collectives représente près de 50% de la consommation d’énergie primaire en Europe et dépend encore à 90% des énergies fossiles. Ce premier pas à l’international et pour un projet de cette ampleur marque en outre le début d’une nouvelle étape pour notre équipe. Les projets internationaux de NewHeat devraient prendre une part majoritaire d’ici 3 ou 4 ans dans notre activité et nous y sommes pleinement prépares”.