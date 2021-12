Plafonnement des volumes ARENH Ã  100 TWh : vers une hausse gÃ©nÃ©ralisÃ©e des tarifs dâ€™Ã©lectricitÃ©

La décision de La Commission de régulation de l’énergie (CRE) est tombée le 1er décembre au soir concernant l’allocation des volumes ARENH. Le plafonnement des volumes ARENH à 100 TWh a été maintenu par le gouvernement, ce qui va entraîner une hausse de l’électricité pour les particuliers et les entreprises, qu’ils soient chez un fournisseur alternatif ou chez EDF.

En cette période de forte hausse des prix de l’électricité, cette décision est particulièrement difficile à comprendre. Le principe même de ce système est de faire bénéficier aux particuliers et aux entreprises d’une électricité à prix compétitif pour une part de leur approvisionnement, il ne faut donc pas en limiter l’impact en période de forte hausse des prix.

Il n’y a pas de raison économique à ce plafonnement. Le système ARENH existe car tous les consommateurs et contribuables ont payé pour la construction et l’amortissement du parc nucléaire, par des augmentations importantes du prix de l’électricité et des financements publics dans les années 80 et 90, à l’époque où EDF était en situation de monopole. Il est donc logique qu’aujourd’hui tous les consommateurs puissent en bénéficier, quel que soit leur fournisseur, car ils ont “déjà payé” l’investissement du parc nucléaire actuel.

EDF réalise déjà des profits records en cette période de hausse des prix de l’électricité, profits qui vont être encore augmentés par le plafonnement de l’ARENH, alors que les Français subissent de fortes hausses de prix. En Espagne, à l’inverse, le gouvernement impose des taxes sur les producteurs de plusieurs milliards par trimestre. Le nucléaire, une exception française !

www.cre.fr/cre_newsletter/view/12824923