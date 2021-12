Le label VertVolt de lâ€™ADEME rÃ©compense lâ€™offre locale de Roanne par PlanÃ¨te OUI

L’offre d’électricité verte et locale de Roanne, fournie par le gestionnaire d’énergie 100% renouvelable Planète OUI, est qualifiée de « choix très engagé » par le label VertVolt de l’ADEME. Une distinction qui vient réaffirmer l’engagement de Planète OUI dans sa démarche de circuit-court de l’énergie portée auprès des collectivités et des citoyens.

Créé par l’ADEME, le label VertVolt permet d’améliorer la lisibilité des offres d’électricité verte. Il a pour ambition de répondre à un enjeu double : renforcer la confiance des consommateurs, et orienter les fournisseurs vers des offres vertes plus qualitatives.

Le Label VertVolt : la garantie d’une électricité verte pour les consommateurs

Le label se décline en 2 niveaux :

- Niveau engagé qui distingue les fournisseurs s’engageant à acheter 100 % d’électricité renouvelable et les garanties d’origine correspondantes à des producteurs français.

- Niveau très engagé pour les offres qui répondent à une exigence supplémentaire : qu’au moins 25 % de l’électricité proviennent d’installations récentes et sans soutien public ou « à gouvernance partagée ».

Aujourd’hui, 7 offres ont d’ores et déjà été labellisées, dont 2 de Planète OUI.

Planète OUI et Roannais Agglomération, un partenariat « très engagé » pour la transition énergétique

Pionnier de la fourniture d’énergie 100% renouvelable depuis 2007, Planète OUI s’engage aux côtés des territoires pour développer des circuit-courts de l’énergie, fidèle à sa vision de la transition énergétique : un mix énergétique 100% renouvelable, basé sur la décentralisation et la multiplicité de moyens de production de tailles raisonnables développés à l’échelle des territoires. La mobilisation de l’ensemble des acteurs de territoires, et notamment celle des collectivités, est essentielle pour développer une transition énergétique,

écologique et solidaire.

Une centrale photovoltaïque de 5MWc sur l’ancienne décharge de Roanne

Roannais Agglomération s’est engagée aux côtés de Planète OUI dans cette démarche. Par l’intermédiaire de la SEM Roannaise des Energies Renouvelables dont elle est actionnaire à 80%, la collectivité a construit en 2020 une centrale photovoltaïque de 5MWc sur l’ancienne décharge de Roanne. Elle a alors choisi de s’associer avec Planète OUI dans la création d’une offre verte et locale, dont l’électricité est en grande partie issue de sa centrale solaire, permettant ainsi de redistribuer la valeur à l’ensemble des acteurs du territoire. Son exemplarité a valu à Roannais Agglomération et à la ville de Roanne de recevoir la Marianne d’or du développement durable en 2021, distinction qui récompense la cohérence des actions menées par la collectivité en faveur de la transition écologique.

Une réduction de -10% sur le kWh HT

Cette offre d’électricité produite localement est réservée aux habitants de l’agglomération de Roanne, soit les 40 communes composant la communauté d’agglomération. Elle est limitée dans un premier temps à 1000 compteurs C5 particuliers, et permet une réduction de -10% sur le kWh HT par rapport aux TRVE. Ainsi, les riverains de la centrale bénéficient directement des retombées économiques de la production d’énergie sur leur territoire en voyant baisser leur facture d’électricité. Par ailleurs, Planète OUI propose aux habitants un accompagnement à l’autoconsommation individuelle en partenariat avec un installateur local, ainsi qu’un appui pour l’obtention d’aide financière pour la réalisation d’opérations d’efficacité énergétique. Planète OUI a obtenu le label VertVolt « choix très engagé » pour son offre d’électricité verte et locale mise en place sur le territoire de Roannais Agglomération. Avec cette offre, Planète OUI a développé une solution concrète et locale en faveur de la transition énergétique.

Une démarche de circuit-court

« Le label VertVolt vient récompenser l‘engagement et l’audace des partenaires du circuit-court de Roanne, au premier lieu desquels Roannais Agglomération. Chez Planète OUI, nous sommes fiers de participer à la transition énergétique du territoire roannais, en rapprochant consommation et production à travers une offre de fourniture d’électricité locale et compétitive. Pionnier dans le domaine, nous impulsons depuis 3 ans des démarches de circuit-court de l’énergie, adaptées aux ressources et besoins des territoires, pour une transition énergétique à leur service » déclare Sophia Popoff, Responsable Affaires Publiques et Collectivités de Planète OUI.