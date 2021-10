PlacoÂ® et BayWa r.e. inaugurent le parc solaire des Pierres Blanches (40) attenant Ã  une carriÃ¨re de gypse

Placo®, leader de la plaque de plâtre en France, et BayWa r.e., spécialiste des énergies renouvelables, ont inauguré, vendredi 1er octobre dernier, le parc solaire des Pierres Blanches à Pouillon et Bénesse-lès-Dax (40). D’une puissance de 5 MWc, le parc solaire a été développé, construit et mis en service en avril dernier par BayWa.r.e.. Cette installation de panneaux photovoltaïques au sol est une première en France pour le Groupe Saint-Gobain et pour Placo®, qui produit déjà de l’énergie verte sur son site de Chambéry avec des installations en toiture.

BayWa r.e. cherche à développer ses projets photovoltaïques sur des terrains sans conflits d’usage, notamment ceux à faible valeur écologique, tels que les sites d’extraction minière, les carrières désaffectées ou encore des bassins d’eau artificiels. Attenant à la carrière de gypse de Placo®, le terrain s’est révélé propice à l’aménagement d’une centrale. En effet, sa végétalisation n’a pas permis de développer un espace de grande valeur écologique. Placo®, engagée dans une politique de transformation environnementale ambitieuse, a eu à cœur de trouver une alternative pour valoriser ce terrain à travers un projet utile pour la collectivité.

Une logique de préservation de l’environnement et d’aménagement paysager

Défi relevé : le parc compte 12 000 panneaux sur 6,6 hectares, pour une production annuelle de près de 6 000 MWh d’électricité renouvelable. Un résultat équivalent à la consommation énergétique, chauffage compris, d’environ 1 300 foyers, soit l’intégralité des besoins domestiques de la commune voisine du parc, Pouillon, qui compte 1310 foyers. Avec la mise à disposition de son foncier, Placo® contribue à la décarbonation du mix énergétique français, permettant d’alimenter le réseau en énergie verte.

Partageant des valeurs communes, il était essentiel pour les deux acteurs que le parc s’intègre harmonieusement dans le paysage local. BayWa r.e. l’a conçu dans une logique de préservation de l’environnement et d’aménagement paysager. Les arbres et arbustes présents en bordure du site ont été conservés. Des haies seront plantées pour assurer une continuité écologique et créer des écrans visuels limitant la perception du parc pour les riverains. Composées d’essences sauvages locales adaptées au sol et non invasives, elles apporteront un bénéfice environnemental complémentaire.

Un parc au service du territoire

Premier département producteur d’énergie solaire, les Landes accueillent en 2021 plus de 10 000 centrales solaires. 30 % de l’électricité du département est d’origine renouvelable. Après quatre mois de travaux, BayWa r.e. a mis en service le parc photovoltaïque en avril 2021.

Les tables métalliques accueillant les panneaux sont fixées au sol par des pieux battus. Les modules sont montés sur des châssis inclinés pour former ces tables, alignées selon des rangées exposées au Sud, pour maximiser l’énergie reçue du soleil. L’électricité produite est injectée sur le réseau de distribution Enedis via le poste source d’Arriosse, situé sur la commune de Pouillon. Le parc solaire est désormais exploité par les équipes de BayWa r.e.. En 2050, une fois la centrale photovoltaïque en fin de vie, les panneaux seront entièrement démantelés et recyclés, et le terrain sera remis à son état initial.