La mairie de Grigny (RhÃ´ne) sâ€™associe Ã  PlanÃ¨te OUI et SERFIM EnR pour implanter un Smart Grid solaire citoyen

Planète OUI, pionnier de la fourniture d’énergie 100 % renouvelable depuis 2007 et SERFIM ENR, filiale de SERFIM experte dans le développement des énergies renouvelables, s’engagent à Grigny pour développer un projet ambitieux de circuit court de l’énergie à l’échelle de la commune : le « Smart Grid communal » de Grigny.

L’objectif du Smart Grid communal est d’accélérer la transition énergétique de la commune en mettant en œuvre une gestion locale d’énergie 100% renouvelable, faisant émerger des projets de production d’énergies renouvelables et locales, dans une logique de circuit court de l’énergie. Une démarche globale et innovante dans laquelle s’est engagée la ville de Grigny, désireuse d’accélérer la transition énergétique sur son territoire et de proposer des solutions concrètes à ses citoyens.

La ville de Grigny au cœur de la transition énergétique

L’ensemble des acteurs composant le consortium, dont Planète OUI et SERFIM ENR, accompagneront la ville et ses habitants dans toutes les dimensions de la transition énergétique, notamment pour :

Développer une production d’énergie locale renouvelable, en co-investissant auprès des acteurs locaux et avec le soutien du fonds régional OSER ENR : plusieurs bâtiments publics seront équipés de panneaux solaires d’ici 2023. Planète OUI et SERFIM ENR proposent aussi aux bailleurs sociaux et aux professionnels du territoire un co-financement pour l’installation de panneaux solaires sur leurs fonciers et leurs toitures. De plus, Planète OUI accompagnera les particuliers dans leur projet d’autoconsommation. Ceux-ci se verront proposer des solutions de financement par le Crédit Agricole Centre Est.

Proposer aux habitants de consommer une énergie locale et renouvelable. Une offre de fourniture d’électricité verte à tarif préférentiel sera proposée aux Grignerots, leur permettant de bénéficier des retombées économiques directes liées au Smart Grid communal.

Réduire la consommation énergétique en s’adressant directement aux habitants, grâce à des actions de sensibilisation d’une part et un accompagnement aux travaux de rénovation énergétique, en partenariat avec Enalia et sa filiale Pass Renov, d’autre part. Les riverains pourront ainsi bénéficier d’une prime pour leurs de travaux de rénovation. De plus, Enalia, via sa filiale Alto, accompagnera les bailleurs et la commune dans leur démarche de rénovation pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments sur la commune.

Mettre en place de nouvelles solidarités, en intégrant les citoyens au cœur des projets grâce à un collectif citoyen initié par CoopaWatt, et en déployant pour eux des actions de lutte contre la précarité énergétique avec une association partenaire.

Les grandes phases de développement du Smart Grid

A la suite de premiers échanges avec la ville de Grigny fin 2020, le projet de Smart Grid communal se dessine. En juillet 2021, Planète OUI et SERFIM ENR créent la société de projet (SPV) « Energie des Grignerots », qui portera les projets de développement d’installation de panneaux solaires. Première étape notable : l’installation d’ici à la fin de l’année de 400 m² de panneaux photovoltaïques sur les Ateliers Municipaux. Les autres volets composant le Smart Grid communal, tel que l’efficacité énergétique ou encore l’implication citoyenne, seront déployés d’ici fin 2022. Le 8 octobre prochain, une inauguration institutionnelle du projet de Smart Grid communal est organisée par la mairie de Grigny sur le Salon de l’Habitat. A cette occasion, la mairie de Grigny, Planète OUI et SERFIM ENR signeront la convention qui vient sceller le partenariat et démarrer officiellement le projet. « Les collectivités locales, et notamment les municipalités, jouent un rôle clé dans la transition énergétique, écologique et solidaire : elles ont le pouvoir d’impulser des dynamiques locales et de mobiliser l’ensemble des acteurs de leur territoire. C’est pourquoi nous sommes fiers d’accompagner la ville de Grigny dans cette démarche » confie Sophia Popoff, Responsable Affaires Publiques et Collectivités de Planète OUI. « La ville de Grigny est un territoire innovant et moteur en matière de développement durable, les actions menées depuis 2014 en témoignent. La ville de demain se construit en assurant la fourniture d’une énergie propre aux habitants et c’est dans cette dynamique que nous avons souhaité nous associer avec Planète OUI et SERFIM afin de permettre un déploiement efficace des meilleures solutions disponibles. Nous sommes convaincus que ce partenariat permettra à Ville de Grigny de devenir un exemple pour les autres communes de l’agglomération en matière de réseau électrique intelligent (SmartGrid) et de production d’énergie renouvelable » conclut Xavier Odo, Maire de Grigny.