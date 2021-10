ManoCap Energy : financement de 3 M d’â‚¬ auprÃ¨s d’Eiffel Investment Group pour des projets solaires au Ghana et en Sierra Leone

ManoCap Energy a obtenu un financement relais de 3 millions d’euros auprès d’Eiffel Investment Group pour soutenir le développement en cours de projets solaires C&I au Ghana et en Sierra Leone. Deux fonds gérés par Eiffel Investment Group ont conjointement accordé ce financement.Plus de détails !

Les fonds levés lors de cette opération permettront à ManoCap Energy de fournir des solutions de financement à des entreprises du secteur C&I pour l’acquisition ou l’utilisation de systèmes solaires photovoltaïques. Le financement soutiendra les dépenses de construction d’une dizaine de projets en attendant le financement à long terme qui sera assuré lorsque le portefeuille complet de projets sera en service. Alors que l’Afrique de l’Ouest est affectée par l’instabilité du réseau et le coût élevé de l’électricité, ManoCap Energy est en mesure de fournir une alimentation électrique fiable et rentable à ses clients C&I en s’appuyant sur son expertise en matière de conception de projets, de financement, de construction, d’exploitation et d’assistance.

Une opportunité énorme dans l’espace solaire C&I d’Afrique de l’Ouest

Thomas Cairnes, PDG de ManoCap Energy, tient à préciser : ” Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de notre nouveau partenariat avec Eiffel. Le financement qu’il nous accorde nous permettra d’exécuter notre pipeline à court terme de projets solaires C&I au Ghana et en Sierra Leone. Il nous permet de disposer d’un financement flexible qui continuera à soutenir notre croissance à long terme. ” Pierre-Antoine Machelon, CIO Energy Transition chez Eiffel Investment Group, a pour sa part commenté : ” Nous sommes très heureux d’accompagner la stratégie commerciale de ManoCap Energy au Ghana et en Sierra Leone et de poursuivre l’objectif d’Eiffel Investment Group d’accélérer le déploiement de solutions énergétiques fiables, abordables et renouvelables en Afrique. ” Kumayl Karimjee, directeur des investissements chez Energy Access Ventures (EAV), a conclu : “Chez EAV, nous pensons qu’il existe une opportunité énorme et toujours croissante dans l’espace solaire C&I d’Afrique de l’Ouest que ManoCap Energy est prête à débloquer. Nous nous félicitons de cet investissement d’Eiffel et le considérons à la fois comme une validation de la traction de la société jusqu’à présent et comme une étape importante dans ses futurs efforts d’expansion.”

Finergreen a agi en tant que conseil du groupe d’investissement Eiffel sur la transaction en fournissant des services de due diligence locaux basés sur sa présence multi-pays en Afrique. Echosys Advisory a agi en tant que conseil financier de ManoCap Energy.