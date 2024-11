Lancement de NOVAFRANCE Solutions crÃ©Ã©e pour donner de l’Ã©nergie solaire aux cimetiÃ¨res de France

Le groupe NOVAFRANCE Energy a annoncé lors du Salon des Maires de Paris le lancement de sa nouvelle filiale NOVAFRANCE Solutions. Cette nouvelle entité présente une solution innovante spécifiquement conçue pour améliorer l’accueil des visiteurs dans les cimetières. RIP sous ombrières !

« Ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement ». Cette maxime de La Rochefoucault colle parfaitement au concept novateur de NOVAFRANCE Solutions de solariser les cimetières avec des ombrières qui masqueront le soleil et recouvriront les tombes d’ombres bienfaitrices.

Une structure d’ombrière brevetée

Cette solution inclut notamment une structure d’ombrière NOVEAUDIS®, pour laquelle un brevet a été déposé. Ce dispositif offre une protection aux visiteurs en cas de pluie ou de fortes chaleurs, pendant les cérémonies et les visites. Pensée pour répondre aux besoins des collectivités locales, la solution NOVEAUDIS® comprend un système d’électricité solaire couplé à une gestion durable de l’eau de pluie. La structure permet la récupération de l’eau de pluie, ainsi que la redistribution de cette eau via un robinet intégré sur chaque poteau, offrant ainsi une solution d’arrosage durable. En complément, un éclairage autonome est intégré pour apporter un confort et de la sécurité aux visiteurs en période hivernale. « Le concept, qui suscite un vif intérêt dès le premier regard, a été très chaleureusement accueilli par de nombreux élus présents au salon. Après une journée de discussions et de présentations, il est apparu que la solution de NOVAFRANCE Solutions répond aux attentes des collectivités locales, en phase avec les enjeux énergétiques et environnementaux » assure Yves Le Bel co-fondateur de NOVAFRANCE Energy.

Autoconsommation collective avec les électrons du cimetière

Bien que certains cimetières anciens ne soient pas adaptés à ce type de solution, un enthousiasme fort c’est dégagé pour l’intégration de ces innovations dans les nouveaux cimetières ou pour les projets d’extensions. De nombreux élus voient en ce concept l’occasion de moderniser leurs cimetières tout en offrant à leurs concitoyens des services complémentaires. Un autre aspect clé du projet est l’autoconsommation collective, un avantage significatif pour les citoyens. Ce modèle permet aux habitants des communes de bénéficier d’une électricité verte locale à un tarif inférieur à celui du tarif réglementé, maitrisé sur le long terme, consolidant ainsi le caractère local et durable du projet. NOVAFRANCE Solutions se positionne ainsi comme un acteur incontournable pour accompagner les collectivités dans leur transition énergétique, en apportant des solutions innovantes adaptées à leurs attentes. Quand cimetière rime avec énergie solaire !