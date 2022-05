pHYnix renforce sa position sur le marchÃ© avec l’entrÃ©e Ã  son capital d’EIT InnoEnergy et du GROUPE IDEC

pHYnix, société européenne de production, de promotion et de distribution d’hydrogène renouvelable, dispose de Vitale, la première installation de production d’hydrogène vert de taille commerciale en Espagne, en phase de construction, et l’un des plus importants projets d’électrolyse d’Europe, avec une capacité de 10 MW. Aujourd’hui, pHYnix renforce sa position sur le marché de l’hydrogène vert européen en faisant entrer à son capital ces deux nouveaux investisseurs.

Avec cette opération, EIT InnoEnergy, le plus grand investisseur au monde dans les innovations en matière d’énergie durable, créé en 2010 et soutenu par l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), renforce sa position dans la chaîne de valeur de l’hydrogène renouvelable. Le soutien est fourni par le Centre européen d’accélération de l’hydrogène vert (EGHAC) de l’EIT InnoEnergy, qui est soutenu par Breakthrough Energy. L’EGHAC se concentre sur la décarbonisation des industries difficiles à réduire (acier, engrais, produits chimiques et mobilité lourde) en créant des acteurs industriels de l’hydrogène vert et en soutenant des projets pertinents. Le GROUPE IDEC, acteur majeur qui intervient sur tous les segments de l’immobilier (aménagement, promotion, investissement, énergie, ingénierie) réalise chaque année 700 000 m² de projets chaque année en France et à l’international et s’appuie sur une réserve foncière de près de 1 000 hectares. L’entreprise place la transition énergétique au cœur de sa stratégie de développement en fédérant un ensemble de startups innovantes liées aux énergies vertes, à l’image de la prise de participation dans pHYnix à travers sa filiale GROUPE IDEC INVEST Innovation. Le producteur d’hydrogène renouvelable pHYnix a procédé à une augmentation de capital par laquelle ont été ajoutés à son actionnariat EIT InnoEnergy et le GROUPE IDEC, représenté par GROUPE IDEC INVEST Innovation. Outre l’augmentation de capital, EIT InnoEnergy et pHYnix ont conclu un accord de collaboration stratégique dans des domaines tels que la création de partenariats clés dans la chaîne d’approvisionnement, le développement commercial et l’accès au financement.

« Une étape clé de notre croissance »

Jean-Pierre Riche, Président de pHYnix, explique cette augmentation de capital : « l’intégration d’EIT InnoEnergy au projet pHYnix est une étape clé de notre croissance : au-delà de son engagement d’investissement, elle dynamise notre business plan et corrobore l’alignement total sur la feuille de route fixée par l’Union européenne. Le Groupe IDEC, quant à lui, permettra à pHYnix d’accompagner son déploiement territorial de l’hydrogène renouvelable tant à l’échelle de parcs d’activités et logistiques que de projets immobiliers variés, tels que pour l’industrie ou la logistique. » Jacob Ruiter, CEO of EIT InnoEnergy Benelux and Managing Director of EGHAC : “L’accent mis sur la production et la distribution d’hydrogène vert s’inscrit parfaitement dans notre approche de la chaîne de valeur. L’EGHAC contribuera à dérisquer et à accélérer l’initiative pHYnix et, par conséquent, à décarboniser le transport lourd. Nous nous réjouissons de notre collaboration et de l’ampleur de l’impact que nous aurons !” « Nous sommes heureux de rejoindre l’aventure pHYnix, une entreprise innovante qui se positionne comme un acteur incontournable de la production d’hydrogène vert en grande série », conclu Patrice Lafargue, Président du GROUPE IDEC. « Cet investissement, à travers de notre filiale GROUPE IDEC INVEST Innovation, s’inscrit dans notre volonté de fédérer à nos côtés un écosystème complet afin d’apporter à nos clients une réponse concrète pour décarboner leur activité. Nous travaillons déjà activement sur des projets communs qui déboucheront sans aucun doute sur des collaborations fructueuses à l’échelle des projets immobiliers ou parcs d’activités et logistiques de nos clients ».