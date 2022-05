La crise énergétique booste la demande d’installation de panneaux solaires

La flambée des prix de l’énergie conjuguée aux tensions avec la Russie et l’urgence climatique conduisent de nombreux ménages à s’équiper d’un système de production photovoltaïque pour réduire leur facture d’électricité et accroître leur autonomie énergétique. Monabee, spécialiste de l’installation de dispositifs photovoltaïques, voit ainsi ses demandes augmenter de 30% en un mois.

Avec +30% de sollicitations commerciales en seulement un mois, l’entreprise lyonnaise Monabee observe, très concrètement, un engouement massif des particuliers pour l’énergie solaire. En effet, face aux incertitudes, de plus en plus de foyers passent le cap et misent sur la production de leur propre électricité à partir d’une source d’énergie disponible, gratuite et décarbonée, et ce, pour un coût de plus en plus abordable.

Couvrir jusqu’à 60% des besoins quotidiens avec le solaire

D’autant que les installations solaires résidentielles sont de plus en plus performantes et permettent de produire assez d’énergie verte pour couvrir jusqu’à 60% des besoins quotidiens. “Nos clients craignent que l’électricité continue à augmenter dans les prochains mois. Certains redoutent aussi une rupture brutale d’approvisionnement. Ils préfèrent anticiper, devenir autonomes en énergie et sont prêts, dès à présent, à adopter de nouvelles habitudes de consommation”, explique Clara Trevisiol, co-dirigeante de Monabee. « Je suis passé à l’autoconsommation pour faire des économies et comme aujourd’hui nous allons vers plus d’écologie, il est donc important de faire sa propre électricité », confirme M. Villette, retraité, habitant à Bois-d’Oingt dans le Rhône qui vient d’installer des panneaux sur son toit d’une puissance de 4,5 kWc. Selon RTE, la production d’électricité d’origine solaire a fait un bon de + 16% par rapport à 2019, du fait d’une croissance inédite du rythme de mise en service de nouvelles installations photovoltaïques.

Monabee, une entreprise française engagée dans la transition écologique

Précurseur dans les solutions globales de valorisation de l’énergie solaire, Monabee accompagne depuis 10 ans, les particuliers dans la production et la maîtrise de leur énergie renouvelable. Pour cela, elle a développé des appareils connectés innovants et éco-responsables, grâce notamment à des capteurs hautement performants. Son Assistant lumineux indique en temps réel la production en cours et permet ainsi de mieux réguler la consommation. 2/2 Véritable aide à la décision, ce système de monitoring ludique et pédagogique permet d’apprendre à allumer les appareils énergivores au moment le plus propice, et à adopter des gestes bénéfiques à la fois pour sa facture et pour la planète.