Bornes de recharge pour véhicules électriques : un nouveau livre blanc pour aider les collectivités à définir leur stratégie territoriale

Au lendemain des élections municipales, l’Avere-France, le SERCE, le programme Advenir et la FNCCR publient un livre blanc à destination des élus locaux et des cadres territoriaux. Son objectif : les accompagner dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE).

Ce guide dédié aux IRVE rassemble des outils méthodologiques, techniques, juridiques et financiers afin d’aider les collectivités à moderniser et développer leurs réseaux de recharge, en cohérence avec les besoins des territoires et les attentes de la population. Par cette publication commune, les partenaires réaffirment leur engagement aux côtés des territoires. Plus qu’un état des lieux, ce livre blanc se veut un levier d’action pour la nouvelle mandature.

Trois recommandations pour une stratégie au service des utilisateurs

Les élus font face à un double défi : maintenir et moderniser des équipements parfois vieillissants et répondre à des usages en constante évolution. Le livre blanc propose une analyse complète des différents modèles de gestion ainsi que des facteurs clés de succès pour un déploiement efficace, appuyés sur des retours d’expérience positifs de collectivités pionnières. Trois axes stratégiques sont identifiés pour réussir la modernisation des réseaux IRVE existants et poursuivre le maillage du territoire :

Accélérer le déploiement des infrastructures de recharge : actualisation des schémas directeurs IRVE (SDIRVE) et amélioration de la coordination entre les compétences « IRVE » et « voirie/ stationnement ». Favoriser la complémentarité entre initiatives publiques et privées pour garantir un maillage territorial équilibré : généralisation des constats de carence de l’initiative privée et mise en place de partenariats structurants (concessions, marchés publics globaux de performance, etc.). Déployer des outils adaptés pour fiabiliser le déploiement, l’exploitation et la maintenance des réseaux IRVE : modernisation des réseaux historiques, création d’un centre de ressources dédié au partage des retours d’expérience et soutien à l’innovation.

Les collectivités, moteur du développement des bornes de recharge

Dans un contexte d’urgence climatique, la transition vers une mobilité décarbonée représente un enjeu majeur pour la France. Le secteur des transports est responsable de plus de 30% des émissions nationales de gaz à effet de serre, dont 53% proviennent des véhicules particuliers. En 2025, le marché a franchi un cap historique : un véhicule immatriculé sur cinq était électrique. Aujourd’hui, la France compte plus de 190 000 points de recharge ouverts au public. Face à la croissance du parc, l’initiative publique (secteur public et initiative publique-privée), qui représente près de 44% des points de recharge, se doit de poursuivre la modernisation et le développement des réseaux d’IRVE. Avec cette publication, les collectivités disposent désormais des outils, des modèles et des retours d’expérience nécessaires pour passer à l’action.

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