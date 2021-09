EVER Monaco salon du vÃ©hicule Ã©lectrique et des Ã©nergies renouvelables

La 17ème édition EVER Monaco, à la fois une exposition, un lieu d’échange et un centre d’essais concentrés sur la mobilité durable et les énergies renouvelables se déroulera du 27 au 29 avril 2022 à l’Espace Fontvieille, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Née en 2006 de l’initiative de MC2D, une association monégasque dédiée au développement durable, c’est la plus ancienne manifestation sur ces thématiques en Principauté.

Le cru 2022 d’EVER Monaco s’annonce captivant, avec un grand nombre de surprises et des exposants toujours plus nombreux. Afin de satisfaire une demande croissante en termes de surface d’exposition, d’espace de démonstration et d’essais, EVER Monaco retourne pour la seconde année consécutive à l’Espace Fontvieille. Un lieu magique sur près de 9 000 m², facile d’accès et entouré de nombreux parkings. Situé à proximité de la Roseraie Princesse Grace et du port de Fontvieille, le site offre également une vaste zone extérieure qui permet d’accueillir des véhicules de tous gabarits. S.E.M. Bernard Fautrier, Président d’EVER Monaco, déclare : « EVER Monaco est incontournable pour tous les acteurs engagés dans la transition énergétique, indispensable pour un avenir serein. Le changement climatique et l’évolution de nos moyens de transport nous ont incités, depuis maintenant plus de quinze ans, à faire toujours davantage grâce à nos partenaires et nos exposants. La 17ème édition d’EVER Monaco sera à nouveau reliée au 5ème E-Prix de Monaco qui se déroulera le 30 avril. Je me félicite de cette complémentarité, et suis certain que les équipes engagées se joindront à EVER. »

Un nouveau centre d’essais « Ride&Drive »

Pour cette nouvelle édition, le centre d’essai « Ride & Drive » proposera un nouvel aménagement, afin de permettre aux partenaires et aux exposants de valoriser encore davantage leurs productions à deux ou quatre roues au travers de présentations statiques et d’essais dynamiques. « Le nombre de véhicules électrifiés n’a jamais été aussi important et va s’intensifier rapidement », souligne Ariane Favaloro, Commissaire Générale de l’exposition. « Il était important qu’EVER Monaco s’adapte à cette situation, et offre à ses partenaires des opportunités uniques pour faire connaître leurs produits. L’électrification de nos moyens de transport, c’est un nouvel eco-système avec des producteurs et des distributeurs d’énergie, des concepteurs d’infrastructures, des constructeurs de voitures et de deux-roues, et bien entendu des utilisateurs. Nous sommes là pour mettre en lumière le travail de chacun, et permettre à tous ceux que le désirent de découvrir la mobilité du futur dans les meilleures conditions. »

Un village de start-ups agrandi

Fort de son succès, et pour la cinquième année consécutive, EVER Monaco accueillera une nouvelle fois de nombreuses start-ups. Un village dédié, érigé dans le prolongement de la partie principale de l’exposition, bénéficiera d’une nouvelle organisation. Le but est de pouvoir accueillir un plus grand nombre d’entreprises, mais aussi de connecter entre elles les différentes zones. Comme en 2021, des pitchs seront organisés au début de chaque journée, permettant à chacun de présenter ses innovations, et aux dirigeants de rencontrer des investisseurs. EVER Monaco 2022 accueillera également la finale du concours METHA EUROPE (Maîtrise de l’Energie dans les Transports et l’Habitat), qui est organisée par les Ecoles de l’Institut Mines Télécom (IMT). Comme chaque année, EVER Monaco sera également le théâtre de tables rondes de haut niveau, où de nombreuses personnalités de la mobilité et des énergies de demain viendront exposer leur point de vue.