Photovoltaïque : Sirea reçoit le Prix de l’Innovation Origine France Garantie

Mercredi 15 juin avait lieu comme chaque année la remise des “Prix Origine France Garantie”, une cérémonie organisée à Paris pour récompenser les entreprises faisant rayonner le savoir-faire français, au travers de critères comme l’innovation, la communication, l’entrepreneuriat ou à l’export.

Réservé aux entreprises ayant obtenu la certification Origine France Garantie, ce concours est l’occasion pour les sociétés du territoire investies dans la préservation de l’industrie française, de mettre en avant leur implication dans ce combat. Et cette année, les énergies renouvelables étaient à l’honneur puisque l’entreprise tarnaise Sirea a décroché le Grand Prix de l’Innovation Origine France Garantie pour son armoire d’autoconsommation photovoltaïque résidentielle avec stockage.

“Ce prix salue la volonté de toute une équipe d’industrialiser en France la fabrication d’une solution permettant aux particuliers de réduire leur facture d’électricité grâce aux énergies renouvelables ! Nous sommes très fiers de recevoir ce prix !” déclare Thomas Rech, responsable commercial chez Sirea.

Avec une première armoire certifiée OFG en 2018, la société castraise a continué ses efforts dans le but d’étendre la certification à l’ensemble de sa gamme d’armoires “AEA”. A ce jour, Sirea détient le label pour toutes ses armoires résidentielles de 3 à 5 kW, ainsi que la version off-grid (hors-réseau).

Alors que la pandémie de Covid a mis en avant le sujet de la ré-industrialisation du territoire, l’entreprise de Bruno Bouteille n’a pas attendu la crise sanitaire pour tenter de pérenniser son activité. Cette PME de 35 salariés, basée en région Occitanie, a bâti sa stratégie au fil des années sur de solides partenariats locaux, participant ainsi à la consolidation du tissu industriel régional. Aujourd’hui, Sirea est le premier fabricant français à proposer une gamme d’armoires d’autoconsommation certifiées Origine France Garantie, pouvant stocker jusqu’à 18 kWh d’énergie.

“La prochaine étape est l’obtention du label OFG pour nos armoires résidentielles de 10 kW. Nous réfléchissons aussi aux composants à faire évoluer pour pouvoir labelliser nos armoires industrielles triphasées de 10 à 100 kW.“ explique David Grand, en charge de la labellisation produit chez Sirea.

Avec la crise énergétique à venir, Sirea fait face à une demande croissante de leur système d’autoconsommation avec stockage. L’entreprise développe aussi des partenariats avec des installateurs photovoltaïques pour permettre aux usagers, où qu’ils soient en France, de pouvoir enfin choisir une solution française d’autoconsommation solaire avec stockage, et surtout, certifiée Origine France Garantie ! En effet, l’origine et l’impact sociétal sont des critères pour lesquels les particuliers sont de plus en plus regardant avant d’investir dans une installation photovoltaïque. Une tendance qui pourrait encourager les fabricants du secteur à développer de nouveaux partenariats avec les industriels français.