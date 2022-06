JNES 2022 : les JournÃ©es Nationales de l’Ã‰nergie Solaire du 29 juin au 1er juillet Ã  Albi

La 8ème édition des Journées Nationales de l’Energie Solaire, JNES 2022, se dérouleront du 29 juin au 1er juillet 2022 au Centre RAPSODEE – IMT Mines Albi. Ces journées de conférences, visites et temps d’échanges sont organisées par FédEsol (la Fédération de recherche sur l’énergie Solaire) et le CNRS, en partenariat avec IMT Mines Albi. Les JNES s’adressent à des doctorants, chercheurs, ingénieurs, chefs d’entreprises, collectivités… pour débattre sur une vision prospective et volontariste du développement du secteur des énergies renouvelables, avec un focus sur l’énergie solaire. Le Pôle de compétitivité DERBI interviendra lors de la séance inaugurale le mercredi 29 juin.

jnes.sciencesconf.org/