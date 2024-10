PhotovoltaÃ¯que rÃ©sidentiel en France, des solutions simples pour stocker l’Ã©nergie

Le photovoltaïque résidentiel en France reste un potentiel sous-exploité. Malgré ses ressources solaires, la France reste en retard avec seulement 1,6 % de logements équipés de panneaux solaires, contre 20 % aux Pays-Bas. Ceci peut être dû à la réduction de la prime à l’autoconsommation, qui a chuté de 40 % sur un an, mais aussi par une complexité d’installation et une incapacité à stocker cette énergie. Pourtant, des systèmes photovoltaïques peuvent être liés à un système de stockage qui rend l’énergie disponible ultérieurement et empêche l’énergie excédentaire d’être injectée dans le réseau public. Explications !

SolarFlow Hyper Zendure offre une solution énergétique polyvalente qui fonctionne pour les panneaux installés sur les balcons et les toits des maisons, des appartements, des garages, des cabanes et des jardins. Il s’agit d’une solution d’énergie solaire dotée d’une coordination multi-ensembles et d’un stockage bidirectionnel couplé au courant alternatif. Équipés d’Hyper 2000, qui intègre un micro-onduleur, et des batteries AB1000/AB2000, les propriétaires de systèmes photovoltaïques peuvent augmenter l’efficacité de leurs systèmes.

SolarFlow Hyper est une solution pour tous

SolarFlow Hyper permet une production bidirectionnelle de 1200 watts, non seulement pour alimenter la maison, mais aussi pour stocker l’électricité du réseau. La sortie AC peut être réglée par incréments de 1 W, de 30 W à 1200 W, pour une gestion précise de l’énergie. SolarFlow Hyper peut également être connecté à l’application Zendure afin que les utilisateurs puissent utiliser les prix de l’énergie intégrés de Nord Pool en plus des fonctions de gestion intelligente de l’énergie. Cela permet de définir des programmes de charge et de décharge en fonction de la fluctuation des prix de l’électricité, offrant ainsi un maximum d’économies et de commodité. Un autre avantage du SolarFlow Hyper est sa compatibilité avec les centrales de balcon et les systèmes photovoltaïques disponibles dans le commerce, ainsi qu’avec les appareils énergétiques intelligents de Shelly, qui permettent d’améliorer encore la gestion de l’énergie. On peut être un débutant en matière d’énergie solaire ou propriétaire de système de balcon ou de toiture, SolarFlow Hyper est une solution pour tous.

Pour les utilisateurs ne disposant pas d’un système photovoltaïque

Ceux qui n’ont pas de système photovoltaïque doivent généralement accepter des coûts énergétiques plus élevés et limiter leur consommation d’énergie afin de réduire les coûts énergétiques. En tant qu’ensemble complet comprenant Hyper 2000, des batteries et des panneaux solaires flexibles pouvant être montés sur les balcons et les toits, les utilisateurs bénéficient d’une solution complète sans avoir à posséder de modules photovoltaïques. Grâce à sa conception plug-and-play conviviale, le SolarFlow Hyper peut être installé en quelques étapes seulement, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à des électriciens professionnels, de procéder à un câblage complexe ou de modifier les systèmes photovoltaïques ou les circuits d’alimentation électrique existants. SolarFlow Hyper sert également d’alimentation de secours fiable en cas de coupure de courant, en permettant aux appareils ménagers importants de continuer à fonctionner.

Pour les utilisateurs disposant d’une centrale de balcon

Il n’est pas nécessaire d’acheter des panneaux solaires si un système électrique de balcon est déjà installé. Il suffit de se procurer Hyper 2000 et les batteries appropriées de Zendure pour stocker l’énergie produite par la centrale de balcon. Ils bénéficient de la conception modulaire empilable et simple d’Hyper, qui permet aux propriétaires d’augmenter leur stockage d’énergie en fonction de leurs besoins. SolarFlow prend en charge les panneaux solaires jusqu’à 2340 W. Avec une capacité de stockage allant jusqu’à 7,68 kWh (Hyper Single Set avec quatre batteries AB2000), la sortie 0-1200 W et le Dual MPPT 1800 W, les utilisateurs bénéficient d’une solution de stockage avec une capacité suffisante et assurent une alimentation électrique continue.

Pour les utilisateurs disposant d’un système photovoltaïque sur le toit

Des kits Hyper Multi sont également disponibles pour ceux qui disposent d’un système photovoltaïque en toiture afin d’utiliser l’énergie solaire générée de manière encore plus efficace. Selon les besoins, plusieurs ensembles SolarFlow Hyper peuvent être utilisés simultanément sur une phase de la maison pour stocker plus d’énergie. La technologie de communication de l’application ZenLink de l’Hyper 2000 permet la connexion, la synchronisation et la communication autonomes de plusieurs Hyper sur la même phase, avec une limite de puissance totale de 1800W. Le SolarFlow Hyper a une plage MPPT de 1,8 à 5,4 kWh et les Hyper peuvent stocker entre 7,68 kWh et 23,04 kWh sur chaque phase. Au total, 69,12 kWh peuvent être stockés dans une maison avec les Multi-Sets. En stockant l’énergie photovoltaïque excédentaire produite pendant les périodes de fort ensoleillement, SolarFlow Hyper réduit la dépendance à l’égard du réseau électrique. Les propriétaires peuvent également optimiser leurs économies en utilisant la fonction de facturation en fonction de l’heure d’utilisation (TOU) pour stocker l’électricité lorsque les prix sont bas et l’utiliser lorsque les prix sont élevés. Grâce à l’onduleur bidirectionnel de 1200 W et à la puissance MPPT de 1800 W, le SolarFlow Hyper maximise la production et le stockage d’électricité et résout les problèmes courants de production insuffisante d’électricité dus à de petites surfaces de toit ou à une capacité d’onduleur limitée.