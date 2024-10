EnerGaÃ¯a : et les nominÃ©s des TrophÃ©es de l’innovation sont…

Pour la première fois cette année, le Forum EnerGaïa lance les Trophées de l’innovation afin de mettre en lumière les innovations et avancées techniques de ses exposants. Les 11 innovations sélectionnées seront présentées au sein d’un espace dédié, la Galerie de l’innovation, au cœur du Forum (Hall B3). Les lauréats seront dévoilés, à l’issue de live pitchs devant le jury et les visiteurs, lors d’une cérémonie de remise des prix organisée sur le salon le 12 décembre.

International

Potentiel de développement international et exportabilité

CITEL avec la nouvelle génération de sa gamme de parafoudres DPVN spécialement conçue pour protéger les installations photovoltaïques et respectant les normes internationales les plus strictes assurant une reconnaissance sur tous les marchés mondiaux.

FHE France pour la technologie Inelio®, pile thermique compatible avec toutes les sources d’EnR, qui stocke l’énergie produite pour une utilisation ultérieure en chauffage, en production d’eau chaude sanitaire et de froid, adaptée aux régions à climat chaud comme l’Afrique.

Déployabilité

Facilité et rapidité de mise en œuvre des solutions innovantes.

FEEDGY pour ses modules agrivoltaïques qui intègrent une technologie photonique permettant de partager la lumière entre les cellules solaires pour la production d’électricité et les cultures agricoles elles-mêmes.

KLAAS ALL ROAD avec la grue sur remorque K350E, la seule grue 100% électrique disponible sur le marché et aux performances élevées Polyvalente, d’utilisation extrêmement simple, elle est très rapide à mettre en place.

SWEEN PILOTIC présente son Émetteur Radio Linky sans Wifi ni configuration, qui garantit un accès en temps réels et sécurisé aux données énergétiques, offrant ainsi aux acteurs du marché et à leurs utilisateurs une solution pour mieux gérer, piloter et valoriser ces données.

Ecosystème

Collaboration avec des acteurs locaux et approche innovante.

EPC SOLAIRE a développé iNovaR, basée sur l’expérience de 3 industriels, une solution de fixation de panneaux solaires innovante pour la rénovation des toitures terrasses des grands bâtiments.

SERENYSUN pour Notre énergie La Soie, la plus grande communauté d’énergie renouvelable de la métropole lyonnaise permettant à des professionnels et particuliers de bénéficier d’une énergie verte locale à un tarif maîtrisé, sans installation ni investissement.

VOLTALIA pour le démonstrateur agrivoltaïque bovin en Haute-Savoie visant à étudier les interactions entre infrastructures solaires et élevage bovin, en mettant l’accent sur le bien-être animal et la production agricole durable.

Circularité

Économies de ressources, recyclage et réemploi.

DMEGC SOLAR pour Infinity RT doté de technologie LRF : film réflectif innovant pour les modules photovoltaïques, il renforce la durabilité des panneaux solaires tout en améliorant leur performance et leur esthétique.

SPARQ TECHNOLOGY innove avec Ligna, un supercondensateur compact à partir des matériaux biosourcés, ultra-mince et alimenté par énergie solaire : une alternative durable aux piles pour alimenter la multitude d’objets connectés de demain.

THEVEN ENERGY avec Ecologène®, générateurs solaires autonomes et silencieux, utilisant des batteries recyclées, pour fournir de l’énergie propre aux particuliers et entreprises, notamment dans les zones hors réseau.

