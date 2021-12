PhotovoltaÃ¯que : Novasource Power Services propose des services dâ€™inspection par Ã©lectroluminescence sur site

A EnerGaia début décembre, le stand de Novasource Power Services a attiré de nombreux visiteurs interpellés par les services d’inspection par électroluminescence qui étaient présentés. Un service sur site et sans démontage des panneaux unique en France !

L’électroluminescence (EL) est une méthode de contrôle qualité qui est déployée sur toutes les lignes de production de panneaux photovoltaïques. L’équipement réalise une « radiographie » des panneaux et permet ainsi d’identifier les microfissures (cracks) des cellules, les problèmes de soudure ou de diodes défaillantes. Novasource Power Services a revisité la technique d’électroluminescence en proposant un service unique en France de contrôle des panneaux photovoltaïques réalisable sur site et sans démontage des panneaux : une révolution !

Un outil mobile pouvant être utilisé sur site

« En tant que spécialiste indépendant de la maintenance photovoltaïque, nous avons à cœur de proposer à nos clients le meilleur de la technologie pour contrôler et maintenir leurs installations photovoltaïques. L’électroluminescence nous ait rapidement apparu comme un outil extrêmement puissant pour contrôler et diagnostiquer l’état des panneaux » explique Hervé Bouillard, Président de la filiale française de Novasource Power Services qui est numéro un mondial des services O&M PV avec plus de 18GWc en exploitation dans le monde1. « Le développement du système EL actuellement utilisé par nos équipes a débuté il y a 4 ans à notre siège européen basé en région lyonnaise avec l’objectif de créer un outil mobile pouvant être utilisé sur site et adapté à tous les types d’installation et de design électriques. Il a été mis au point et validé sur différentes configurations en France, Italie, Allemagne, Afrique du Sud et Chili » précise-t-il.

De multiples applications : sous-performance, panneaux endommagés, calepinage à reconstituer

En France, Novasource réalise des inspections EL sur tout le territoire pour assister les propriétaires ou les exploitants d’installations PV qui font face à des dysfonctionnements. Que ce soit pour des problèmes de sous-performance des centrales, pour des modules endommagés (grêle, projection de cailloux durant des sessions de débroussaillage, panneaux ayant été piétinés) ou à la suite d’une inspection thermographique, le système EL va permettre de quantifier et identifier l’origine des problèmes en révélant l’invisible. Le système permet par ailleurs de reconstituer très facilement le calepinage d’une installation en cas d’absence de documentation lors du rachat de centrales par exemple.

Un intérêt croissant en fin de chantier

Thibaut Coly, Directeur Opérationnel EMEA en charge de l’activité PRE-COD chez Novasource, note quant à lui des demandes de plus en plus fréquentes pour la réalisation d’inspections EL lors de la réception des sites pour valider l’état des panneaux une fois la phase d’installation et de mise en service terminée. « Nous réalisons également des contrôles EL de modules PV individuellement et par échantillonnage à la livraison de panneaux photovoltaïques sur site, afin de mieux départager les défauts liés au transport de ceux liés à une mauvais e manutention pendant la phase travaux. » indique Thibaut COLY.

1 : Source : Wood Mackensie, Juillet 2021.