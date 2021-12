Madeco by Nexans remporte un contrat pour la fourniture de solutions de cÃ¢blage dâ€™un projet PV au Chili

Madeco by Nexans vient de franchir une étape majeure de l’objectif du Groupe consistant à fournir des produits et services innovants, afin de résoudre les défis de l’électrification du futur et de promouvoir la transition vers des énergies renouvelables. Enel Green Power a confié au Groupe la fourniture de 1595 km de câbles électriques pour l’interconnexion de panneaux solaires dans le cadre de l’extension du projet photovoltaïque Finis Terrae dans la région d’Antofagasta au Chili.

Avec ce grand chantier réalisé en collaboration avec GES, maître d’œuvre du projet, Nexans renforce sa présence sur le segment en plein essor des énergies renouvelables non conventionnelles (ERNC) dans tout le pays et à l’échelle mondiale, conformément à l’engagement du Groupe de participer à la lutte contre les dérèglements climatiques. « Le principal avantage pour le client est d’obtenir un câble spécialement conçu pour cette application, avec un délai rapide de livraison », souligne Miguel Fernández, Directeur commercial de Madeco by Nexans, ajoutant que le Groupe peut véritablement relever ce défi sur le marché « car il propose une vaste gamme de solutions innovantes liées à ce type de projets : câbles spécialisés, connecteurs, trackers, etc. »

L’engagement de Nexans de réduire l’empreinte carbone au niveau mondial

Finis Terrae est un parc solaire photovoltaïque réparti en deux phases, dont la seconde a pour objectif d’augmenter la puissance installée de 126 MW pour la porter à 286 MW au total. Le projet est situé dans la région d’Antofagasta. Sa production annuelle de 389 GWH est estimée équivalente à la consommation de 190 000 foyers. Une fois que le parc solaire Finis Terrae étendu sera pleinement opérationnel, il évitera l’émission de 162 800 tonnes de CO2 par an, participant ainsi à l’engagement de Nexans de réduire l’empreinte carbone au niveau mondial. Le Chili compte actuellement un grand nombre de projets photovoltaïques en cours de réalisation, apportant plus de 3,3 GW de puissance supplémentaire et représentant environ 66 % des initiatives de production à ce stade. A l’avenir, ces projets devraient continuer de s’intensifier puisque l’objectif du gouvernement chilien est d’atteindre 100 % d’énergie propre d’ici à 2050. Madeco by Nexans est une entreprise présente depuis 75 ans sur le marché chilien, se consacrant à la production de câbles de cuivre et à la création de valeur ajoutée pour ce métal, qui est le principal produit d’exportation du Chili.