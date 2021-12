Lancement du nouveau carport monopan solaire IRFTS Ã  lâ€™occasion du salon BePositive Ã  Lyon

S’appuyant sur son savoir-faire pergola, IRFTS lance PARK-E, un nouveau carport monopan solaire. Il convient aux Particuliers et aux Professionnels possédant une voiture ou une flotte de véhicules électriques à recharger. PARK-E, est la solution énergétique qui accompagne l’essor des véhicules électriques tout en respectant l’environnement. Clap Première à BePositive !

IRFTS a choisi d’exposer sur son stand G17 (Hall 2.1), pour la première fois, ce nouveau carport monopan à l’occasion du salon BePositive, qui se déroulera du 14 au 16 décembre 2021 à Eurexpo à Lyon.

Les caractéristiques de ce nouveau carport monopan

Ce carport est constitué d’une structure en aluminium et acier thermolaqué ainsi que d’une toiture constituée de panneaux photovoltaïques. Ses lignes épurées lui confèrent un design moderne et élégant. Il est 100 % étanche et protège du soleil et des intempéries le matériel et les personnes. Il est compatible avec tous types de borne de recharge. Plusieurs mises en œuvre sont possibles pour fixer PARK-E au sol : soit à l’aide de plots béton préfabriqués, soit en le vissant sur dalles béton, ou en le scellant.

Les avantages de ce nouveau produit conçu en France

Les avantages de PARK-E :

- Un design moderne et élégant

- Installation simple et économique. Ce carport est facile à installer – Robustesse et longévité – Abrite et protège les véhicules

- Permet de valoriser son habitat et ses locaux professionnels avec un équipement apportant une forte valeur ajoutée immobilière et énergétique – Structure adaptable et modulable en fonction de la surface à couvrir et du nombre de véhicules à abriter. Les avantages du solaire :

- Réduire sa facture d’électricité

- Devenir producteur de tout ou partie de son énergie

- Devenir un acteur de la transition écologique en produisant de l’électricité propre, locale et inépuisable et en réduisant son bilan carbone.

Encadré

Les deux modèles en détails

Modèle 1 place – Surface : 19 m² – Profondeur : 5 146 mm – Hauteur mini : 2 588 mm – Hauteur maxi : 3 291 mm – Dimensions poteau : 150 x 150 mm – Nombre de modules photovoltaïques : 10 – Charge de neige maxi (kg/m²) : 3600 Newton / m² – Coloris possible : gris anthracite mat – RAL 7016 et toiture anodisée noir – Compatibilité avec les modules photovoltaïques cadrés de 60 cellules.

Modèle 2 places – Surface : 28 m² – Profondeur : 5 146 mm – Hauteur mini : 2 588 mm – Hauteur maxi : 3 291 mm – Dimensions poteau : 150 x 150 mm – Nombre de modules photovoltaïques : 15 – Charge de neige maxi (kg/m²) : 3600 Newton / m² – Coloris possible : gris anthracite mat – RAL 7016 et toiture anodisée noir – Compatibilité avec les modules photovoltaïques cadrés de 60 cellules.