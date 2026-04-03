45 ans de SMA : l’Ã©nergie solaire qui alimente l’avenir

SMA Solar Technology AG (SMA) cÃ©lÃ¨bre en ce dÃ©but avril 2026 ses 45 ans d’histoire. En 1981, GÃ¼nther Cramer, Peter Drews et Reiner Wettlaufer, chercheurs Ã l’UniversitÃ© de Kassel, ont franchi une Ã©tape audacieuse avec leur mentor, le professeur Werner Kleinkauf, pour transformer l’approvisionnement Ã©nergÃ©tique mondial : ils ont fondÃ© SMA, convaincus que l’Ã©lectricitÃ© pouvait Ãªtre produite de maniÃ¨re dÃ©centralisÃ©e, renouvelable et indÃ©pendante. GrÃ¢ce Ã cette idÃ©e novatrice, SMA est devenu un leader mondial des technologies photovoltaÃ¯ques et des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie, employant aujourd’hui environ 3 500 personnes dans 19 pays.

Aujourd’hui, la mission de SMA est plus pertinente que jamais. En 2026, le groupe allemand sera synonyme de solutions intÃ©grÃ©es combinant photovoltaÃ¯que, stockage par batteries, mobilitÃ© Ã©lectrique, gestion de l’Ã©nergie et fonctions de soutien au rÃ©seau au sein d’un systÃ¨me intelligent et complet.

Â«Â Il nous faut dÃ©sormais aussi du courage politiqueÂ Â»

Contrairement Ã l’Ã©lectricitÃ© issue des Ã©nergies fossiles ou du nuclÃ©aire, ces solutions seront bien plus compÃ©titives. L’Ã©nergie renouvelable pourra ainsi Ãªtre utilisÃ©e de maniÃ¨re prÃ©visible, abordable et fiable par les particuliers, l’industrie, les collectivitÃ©s et les fournisseurs d’Ã©nergie. Â« Depuis 45 ans, SMA incarne le courage, l’excellence technologique et la capacitÃ© de repousser sans cesse les limites de l’innovation Ã©nergÃ©tique Â», dÃ©clare le Dr JÃ¼rgen Reinert,

PDG de SMA. Â« Mais la transition Ã©nergÃ©tique ne rÃ©ussira que si elle est Ã©conomiquement viable, stable sur le rÃ©seau et sÃ©curisÃ©e numÃ©riquement. SMA propose des solutions qui rendent tout cela possible, aujourd’hui comme demain. Il nous faut dÃ©sormais aussi du courage politique. En pÃ©riode de crise, l’Ã©conomie et la sociÃ©tÃ© doivent pouvoir compter sur des cadres stables. Â»

L’Ã©nergie solaire, pilier de l’Ã©conomie

Les incertitudes gÃ©opolitiques et les fluctuations des prix des Ã©nergies fossiles soulignent l’importance de la prÃ©visibilitÃ© et de l’accessibilitÃ© financiÃ¨re. En intÃ©grant intelligemment le photovoltaÃ¯que, le stockage et la gestion de l’Ã©nergie, SMA rÃ©pond prÃ©cisÃ©ment Ã ces exigences essentielles Ã l’approvisionnement Ã©nergÃ©tique. L’Ã©nergie solaire est disponible pendant des dÃ©cennies sans coÃ»t de combustible, les pics de prix sont attÃ©nuÃ©s et les mÃ©nages comme les industries bÃ©nÃ©ficient de coÃ»ts d’exploitation fiables. Â« Le stockage par batteries et les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intelligents stabilisent non seulement le rÃ©seau, mais aussi les marchÃ©s et les investissements Â», souligne le directeur financier, le Dr Kaveh Rouhi. Â« Ils rÃ©duisent les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, renforcent la compÃ©titivitÃ© de l’industrie et constituent le fondement d’une croissance durable.Â»