PhotovoltaÃ¯que et agrivoltaÃ¯smeâ€¯: Chambres dâ€™agriculture France appelle l’Ã‰tat Ã  prÃ©server une filiÃ¨re d’avenir

L’agrivoltaÃ¯sme est un atout pour l’avenir de l’agriculture. Il protÃ¨ge les exploitations face au changement climatique tout en crÃ©ant de nouvelles sources de revenus. Conscientes de ces enjeux, les Chambres d’agriculture se sont fortement mobilisÃ©es pour accompagner son dÃ©veloppement. En campagne pour soutenir lâ€™agrivoltaÃ¯smeÂ !

Dans de nombreux dÃ©partements, les Chambres dâ€™agriculture ont Ã©laborÃ© des chartes afin de garantir des projets conciliant performance agricole, respect des territoires et crÃ©ation de valeur pour les exploitations. Elles accompagnent les agriculteurs dans la conception de leurs projets et veillent Ã ce que l’activitÃ© agricole demeure la prioritÃ©.

Une forte incertitude pour les exploitations agricoles

Les Chambres d’agriculture soutiennent Ã©galement le photovoltaÃ¯que sur les bÃ¢timents agricoles, un levier de modernisation des exploitations et de production d’Ã©nergie sans consommation supplÃ©mentaire de foncier. La loi APER avait permis de poser un cadre clair et exigeant, donnant de la visibilitÃ© aux agriculteurs et aux investisseurs. Des centaines de projets sont aujourd’hui engagÃ©s sur cette base. Les orientations envisagÃ©es pour les prochains appels d’offres de la Commission de rÃ©gulation de l’Ã©nergie (CRE) remettent cependant en cause cette dynamique. En rÃ©duisant les niveaux de soutien et en mettant l’agrivoltaÃ¯sme en concurrence sur le seul critÃ¨re du prix, elles fragilisent la rentabilitÃ© des projets et crÃ©ent une forte incertitude pour les exploitations agricoles.

Â« L’agrivoltaÃ¯sme est une innovation au service de l’agricultureÂ Â»

Chambres d’agriculture France appelle le Gouvernement Ã revoir les Ã©volutions annoncÃ©es et Ã garantir un cadre stable pour l’agrivoltaÃ¯sme et le photovoltaÃ¯que agricole, en sÃ©curisant les projets engagÃ©s et en donnant rapidement de la visibilitÃ© sur les futurs appels d’offres. Â« L’agrivoltaÃ¯sme est une innovation au service de l’agriculture. Les agriculteurs se sont engagÃ©s dans cette voie parce que l’Ã‰tat leur a donnÃ© un cadre et des perspectives. Modifier aujourd’hui les rÃ¨gles Ã©conomiques revient Ã fragiliser une filiÃ¨re naissante et des centaines de projets dÃ©jÃ engagÃ©s Â» sâ€™inquiÃ¨te SÃ©bastien Windsor, prÃ©sident de Chambres d’agriculture France.