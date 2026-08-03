Inauguration des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques du vÃ©lodrome de Limoges MÃ©tropole

De par ses compÃ©tences, Limoges MÃ©tropole impulse et accompagne de nombreux projets visant Ã engager le territoire dans une vÃ©ritable transition Ã©nergÃ©tique. Dans ce cadre, la CommunautÃ© urbaine a installÃ© deux ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur le parking du VÃ©lodrome Raymond Poulidor, situÃ© Ã Bonnac-la-CÃ´te. Des ombriÃ¨res inaugurÃ©es en cet Ã©tÃ© 2026Â !

Cette installation de deux ombriÃ¨res PV, portÃ©e par la Direction de la transition Ã©nergÃ©tique et du climat, avec lâ€™appui de la Direction des bÃ¢timents communautaires, sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie de dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables engagÃ©e par Limoges MÃ©tropole depuis janvier 2024, ainsi que dans les objectifs du Plan Climat Air Ã‰nergie Territorial (PCAET) et les engagements nationaux de lutte contre le changement climatique. Ce projet vise Ã©galement Ã maÃ®triser durablement les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques grÃ¢ce Ã une production locale, renouvelable et autoconsommÃ©e, contribuant ainsi Ã renforcer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique de Limoges MÃ©tropole.

Deux ombriÃ¨res en structure bois monoâ€‘pente utilisant des essences locales

Les travaux dâ€™installation des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques ont dÃ©butÃ© le 27 octobre 2025 pour une durÃ©e de 22 semaines avec notamment la rÃ©alisation de tranchÃ©es drainantes, (conservation de la permÃ©abilitÃ© du site et lâ€™infiltration naturelle des eaux de pluie) ainsi que des travaux de transplantation des arbres initialement prÃ©sents sur le parking, aux abords du gymnase voisin afin de prÃ©server les essences existantes, dâ€™amÃ©liorer lâ€™esthÃ©tique globale du site et de renforcer Ã terme lâ€™ombrage naturel des abords du bÃ¢timent et des zones de stationnement. Ont suivi la pose de deux ombriÃ¨res en structure bois monoâ€‘pente, utilisant des essences locales, et lâ€™installation de 693 modules dâ€™une puissance unitaire de 450 Wc, soit une puissance totale de 311 kWc.

Une opÃ©ration dâ€™autoconsommation individuelle et collective patrimoniale

Au total, lâ€™installation des deux ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 523 889 â‚¬ TTC, dont 283 889 â‚¬ sont financÃ©s par Limoges MÃ©tropole. Le projet bÃ©nÃ©ficie dâ€™une subvention du Fonds vert, au titre du fonds dâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©cologique dans les territoires, Ã hauteur de 240 000 â‚¬. La production Ã©lectrique gÃ©nÃ©rÃ©e par cette centrale photovoltaÃ¯que alimente plusieurs bÃ¢timents du patrimoine de Limoges MÃ©tropole, dans le cadre dâ€™une opÃ©ration dâ€™autoconsommation individuelle et collective patrimoniale (injection prioritaire vers le VÃ©lodrome, surplus Ã destination notamment du siÃ¨ge social de Limoges MÃ©tropole).