Webinaire Club solaire de la MÃ©tropole de Lyon : prÃ©sentation du dispositif Sol Solidaire le 20 juin 2023 Ã  15h30

Le Club Solaire Métropolitain convie à la présentation du dispositif Sol Solidaire, qui a vocation à financer des installations solaires sur des logements sociaux afin de faire baisser la facture énergétique de leurs occupants. Philippe Guelpa-Bonaro, Vice Président de la Métropole de Lyon en charge du climat, de l’énergie et de la réduction de la publicité introduira le séminaire qui sera ensuite animé par l’association Sol Solidaire. Ce webinaire d’une heure qui aura lieu le 20 juin prochain à 15h30 sera l’occasion de découvrir Sol Solidaire :

présentation du dispositif

modalités concrètes pour en bénéficier / y participer

temps d’échange questions / réponses

Ce dispositif intéressera les bailleurs, les entreprises qui souhaitent supporter le dispositif par un don (régime fiscal du mécénat), mais également tous les prescripteurs, conseillers et développeurs qui pourraient le préconiser. Les membres fondateurs de Sol Solidaire sont l’ADEME, la société d’avocats De Gaulle Fleurance et Associés, le syndicat professionnel Enerplan, le Groupe Banques Populaires et Caisses d’Épargne, le bureau d’études Tecsol et l’Union Sociale pour l’Habitat.

Petit rappel. Le Club solaire métropolitain a vocation à outiller et mettre en réseau les porteurs de projets pour qu’ils concrétisent et réussissent plus rapidement leur projet. Il favorise la mise en synergie, la coopération et l’entraide entre acteurs, dans le but de capitaliser, valoriser et partager des outils et méthodes opérationnels.

Le Club solaire métropolitain est non seulement un centre de ressources pour orienter et outiller les porteurs de projets (veille, benchmark, analyses, études, guides, fiches actions…) mais possède également un rôle d’animation pour favoriser les échanges. Le Webinaire de présentation de Sol Solidaire entre parfaitement dans cette vocation de mise en réseau.

auradigitalsolaire.my.webex.com/webappng/sites/auradigitalsolaire.my/meeting/ino/d0c2ed47eceb4daa8a78c0d049c2b1f7?siteurl=auradigitalsolaire.my&MTID=mef718566db7c26addba3cd088f17e8b1