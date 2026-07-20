Les enjeux de cette Ã©lectrification sont particuliÃ¨rement importants pour lâ€™industrie, le bÃ¢timent et les transports, principaux Ã©metteurs de gaz Ã effet de serre. Câ€™est ce marchÃ© quâ€™analyse en profondeur Xerfi dans son Ã©tude Â« Le marchÃ© de lâ€™Ã©lectrification et de la dÃ©carbonation des entreprises, quelles solutions optimales face au retour du risque Ã©nergÃ©tique et aux nouveaux arbitrages Ã©conomiques et politiques ? Â». Cette Ã©tude dÃ©crypte le marchÃ© des solutions permettant aux entreprises, tous secteurs confondus, de rÃ©duire leurs Ã©missions de gaz Ã effet de serreÂ et leur dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles. Elle couvreÂ la vente dâ€™Ã©quipements, de services, dâ€™ingÃ©nierie et de conseil destinÃ©s Ã dÃ©carboner les bÃ¢timents,Â les procÃ©dÃ©s de production, les flottes de vÃ©hiculesÂ et les activitÃ©s logistiques. Lâ€™Ã©tude est prioritairement centrÃ©e sur les offreurs de solutions de dÃ©carbonation et dâ€™Ã©lectrification.Â Ces acteurs ont des profils trÃ¨s divers : entreprises du gÃ©nie climatique et Ã©lectrique, Ã©nergÃ©ticiens, Ã©quipementiers, start-ups ou encore spÃ©cialistesÂ du conseil. En dehors de quelques grands acteurs diversifiÃ©s, ils se positionnent le plus souvent sur des segments de marchÃ© et un type de solutions prÃ©cis.

Lâ€™avantage compÃ©titif de lâ€™Ã©lectrique franÃ§ais

La France bÃ©nÃ©ficie dâ€™atouts structurels majeurs pour rÃ©ussir lâ€™Ã©lectrification de son Ã©conomie. Son mix Ã©lectrique est lâ€™un des plus dÃ©carbonÃ©s dâ€™Europe grÃ¢ce au nuclÃ©aire et au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. Lâ€™intensitÃ© carbone de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite en France nâ€™Ã©tait ainsi que de 20 gCO2e/kWh en 2025, contre 178 g en moyenne en Europe. Lâ€™Hexagone dispose aussi dâ€™une production largement excÃ©dentaire. Les exportations nettes dâ€™Ã©lectricitÃ© ont atteint un niveau historique en 2025 et la situation de surproduction est appelÃ©e Ã perdurer au moins jusquâ€™en 2035, selon les projections de RTE, y compris en cas dâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification du pays. Cette abondance contribue Ã maintenir des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© compÃ©titifs Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne, malgrÃ© la fin de lâ€™Arenh (Ã©lectricitÃ© nuclÃ©aire Ã prix rÃ©gulÃ©).

Des entreprises leaders

Lâ€™Ã©tude de Xerfi met en lumiÃ¨re un autre avantage de la France : la possibilitÃ© de capitaliser sur un tissu dense de grandes entreprises trÃ¨s bien positionnÃ©es sur les diffÃ©rents marchÃ©s de lâ€™Ã©lectrification. Il sâ€™agit de leaders mondiaux dans la fabrication dâ€™Ã©quipements Ã©lectriques, comme Schneider Electric et Legrand,Â et dans le nÃ©goce, comme Rexel et Sonepar. Les grands intÃ©grateurs et prestataires franÃ§ais de services Ã©nergÃ©tiques, comme Vinci Ã‰nergies, Equans, DalkiaÂ ou encore SPIE, jouent un rÃ´le central dans le dÃ©ploiement des solutions dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tiqueÂ et de substitution Ã©lectrique en France et en Europe.Â Ã€ cela sâ€™ajoutent des acteurs de premier rang dansÂ les Ã©quipements thermiques rÃ©sidentiels et industriels, avec notamment Atlantic dans les pompes Ã chaleur, Fives et ECM Technologies dans les fours Ã©lectriques et Babcock Wanson, nÂ°1 en Europe des chaudiÃ¨res Ã©lectriques industrielles. Dans lâ€™automobile, lâ€™Ã©lectrification a certes largement ouvert la porte Ã la concurrence chinoise. Mais lâ€™avenir de lâ€™industrie automobile franÃ§aise passe indiscutablement par la filiÃ¨re Ã©lectrique. Renault et Stellantis ont dÃ©jÃ recentrÃ© leurs activitÃ©s en France dans les vÃ©hicules Ã batteries. Par ailleurs, le NordÂ de la France est en train de sâ€™imposer comme lâ€™un des principaux hubs europÃ©ens de production de batteries.

Des objectifs de dÃ©carbonation ambitieux

Les objectifs de dÃ©carbonation de lâ€™industrie Ã court (2030) comme Ã long terme (2050) sont trÃ¨s ambitieux. Ils supposent notamment un doublement du rythmeÂ de baisse des Ã©missions dans les 5 prochaines annÃ©es par rapport aux 10 prÃ©cÃ©dentes. Y parvenir nÃ©cessitera un haut niveau de soutien public, en particulier pour les investissements les plus structurants et les plus risquÃ©s sur le plan de la compÃ©titivitÃ©, commeÂ le remplacement de hauts-fourneaux ou la miseÂ en place de grands systÃ¨mes de captage du CO2. La plupart des filiÃ¨res ont proposÃ© dans leur feuille de route de rÃ©duire leurs Ã©missions directes dâ€™environÂ 40 % sur la pÃ©riode 2015-2030. Ces objectifs devraient Ãªtre revus Ã la hausse aprÃ¨s lâ€™adoption formelle de laÂ 3e stratÃ©gie nationale bas-carbone (SNBC-3),Â qui prÃ©voit une baisse de 50 % des Ã©missions de lâ€™industrie sur la pÃ©riode. Certaines branches sont bien plus avancÃ©es que dâ€™autres. Câ€™est le cas en particulier de la mÃ©tallurgie, de la chimie et de lâ€™agroalimentaire, dont la dÃ©carbonation sâ€™explique cependant pour beaucoup par des fermetures dâ€™usines et des baisses des productions trÃ¨s Ã©mettrices. Cas concrets Ã lâ€™appui, lâ€™Ã©tude Xerfi passe en revue les processus de dÃ©carbonation Ã lâ€™Å“uvre dans lâ€™industrie, les transports, la logistique, le bÃ¢timent, le cycle de vie des produits, avec une analyse des technologiesÂ et procÃ©dÃ©s mobilisÃ©s et des investissements en jeu.Â Enfin, lâ€™Ã©tude propose Ã©galement une cartographie complÃ¨te des principaux acteurs de la dÃ©carbonation, de leur positionnement et de leurs stratÃ©gies, dansÂ le bÃ¢timent et les procÃ©dÃ©s de production, le transportÂ et la logistique, le cycle de vie des produits et le conseil.

1Â«Le marchÃ© de lâ€™Ã©lectrification et de la dÃ©carbonation des entreprises, quelles solutions optimales face au retour du risque Ã©nergÃ©tique et aux nouveaux arbitrages Ã©conomiques et politiques ? Â», Xerfi, juin 2026, Pierre Paturel

Â

EncadrÃ©

Lâ€™enjeu des dÃ©lais de raccordement

Ã‰lectrifier est une chose, raccorder son installation au rÃ©seau en est une autre.Â Selon lâ€™Ã©tude Xerfi, la rÃ©duction des dÃ©lais de raccordement constitue un enjeu stratÃ©gique pour la concrÃ©tisation des projets dâ€™Ã©lectrification. Les retardsÂ accumulÃ©s dans la connexion des parcs Ã©oliens et photovoltaÃ¯ques freinentÂ la transition Ã©nergÃ©tique du pays. Les grands consommateurs dâ€™Ã©lectricitÃ©Â (industriels, gestionnaires de centres de donnÃ©es, exploitants de sites de rechargeÂ de forte puissance, etc.) sont aussi touchÃ©s par lâ€™allongement des temps dâ€™attenteÂ de raccordement. Les dÃ©lais de connexion au rÃ©seau des centres de donnÃ©es sont,Â par exemple, passÃ©s de 2 ans Ã prÃ¨s de 5 ans ces derniÃ¨res annÃ©es.

Pour rÃ©duire ces dÃ©lais, la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) a approuvÃ© une procÃ©dure de raccordement accÃ©lÃ©rÃ©e, dite Â« fast track Â» Ã destination des sites considÃ©rÃ©s comme stratÃ©giques par les pouvoirs publics. Quatre premiers sites propices ont Ã©tÃ© identifiÃ©s en 2025 pour une capacitÃ© thÃ©orique de 3,1 GW.Â En parallÃ¨le, des travaux ont Ã©tÃ© engagÃ©s pour adapter les rÃ¨gles administratives,Â avec notamment une consultation publique menÃ©e par RTE en 2026 qui metÂ en avant plusieurs pistes dâ€™amÃ©liorations : passer dâ€™une logique de Â« premier demandeur, premier servi Â» Ã Â« premier prÃªt, premier servi Â», gÃ©rer les files dâ€™attente de maniÃ¨re dynamique en favorisant les projets qui avancent rapidement, rendre payante la rÃ©servation de capacitÃ©s, anticiper des raccordements sur certaines zones, etc.

En novembre 2025, plus de 170 projets industriels ont contractualisÃ© une demande de raccordement auprÃ¨s de RTE, reprÃ©sentant plus de 30 GW, auxquels sâ€™ajoutent les demandes faites aux distributeurs qui, agrÃ©gÃ©es, reprÃ©sentent un volume important. Les data centers reprÃ©sentent prÃ¨s de la moitiÃ© de la puissance de raccordement adressÃ©e Ã RTE.