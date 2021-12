PHOTOSOL obtient un financement de 42,5 millions dâ€™â‚¬ pour la construction de six centrales PV en France

Photosol, avec une capacité en exploitation et en construction de 420 MWc à ce jour, obtient le financement d’un portefeuille de six centrales photovoltaïques au sol d’une capacité totale de 50,2 MWc. Ce financement, d’un montant d’environ 42,5 millions d’euros a été mené par un pool bancaire composé de Bpifrance et d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, renouvelant ainsi leur confiance envers Photosol et son modèle de développement.

Développées et construites par Photosol dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et dans le Pays de Loire, pour des puissances unitaires comprises entre 1,3 MWc et 16,5 MWc, ces centrales solaires entreront progressivement en exploitation sur 2022. Elles représentent une production annuelle de 56 GWh d’électricité, 100% renouvelable à un prix moyen de 62€/MWh, permettant de couvrir la consommation annuelle d’environ 25 500 personnes par an (hors chauffage). Photosol va assurer l’intégralité de l’exploitation et de la maintenance de ces centrales, ainsi que leur gestion opérationnelle.

Photosol préserve son indépendance

Ce financement bancaire est complété par la mise en place de financements participatifs locaux, offrant une opportunité aux habitants de ces territoires d’investir aux côtés des banques et de Photosol pour financer la construction de ces centrales. En sécurisant ce nouveau crédit auprès de partenaires bancaires de premier plan, Photosol préserve son indépendance et maintient sa compétitivité sur ce marché d’avenir. « Ce nouveau financement de projet, le 3ème en l’espace de 16 mois et un total de 37 centrales solaires financées, est une belle réussite qui va clôturer une année 2021 une nouvelle fois très riche en activités pour Photosol. Nous finançons ici un portefeuille de 6 centrales solaires au sol, 100% développées en interne par les équipes de Photosol et confirmons à cette occasion la robustesse de notre modèle de croissance organique et notre position de premier développeur indépendant de projets solaires sur le marché français. Nous tenons à remercier nos partenaires bancaires (Bpifrance, Unifergie et le Crédit Agricole de Centre France), leurs conseils et ceux de Photosol qui ont su mener à bien cette transaction. » a déclaré Benoît Farines, Directeur Général Adjoint de Photosol.

A la croisée des chemins…

« Unifergie et le Crédit Agricole de Centre France viennent de signer une première opération avec Photosol, un des leaders du marché photovoltaïque en France ; Le Crédit Agricole mesure l’importance de son rôle dans la Transition Energétique. Ses positions de premier plan, ses expertises métiers et son poids économique constituent de nombreux atouts pour accompagner les projets sur son territoire. Cette opération a une saveur particulière, en effet Photosol est le premier producteur d’énergie renouvelable photovoltaïque sur la région AURA et le Crédit Agricole est le 1er intervenant privé en financement d’énergie renouvelable. Nos chemins se sont désormais croisés » a déclaré Filipe Borges, Directeur du Marchés des Entreprises et des Collectivités Publiques du Crédit Agricole Centre France. « Nous sommes fiers de pouvoir accompagner une nouvelle fois Photosol, aux côtés de nos partenaires, dans la poursuite de son plan de développement à travers le financement de ces nouvelles centrales photovoltaïques. Cette opération renforce notre partenariat de long terme en faveur de la transition énergétique, ce qui illustre parfaitement les ambitions de notre Plan Climat qui vise à amplifier notre action en faveur de la transformation des entreprises vers la transition environnementale et écologique » a déclaré Jean-François Ponzio, Délégué financement garantie chez Bpifrance.